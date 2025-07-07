1958年來首見！丹娜絲從嘉義登陸「創2紀錄」 氣象署：天氣不會馬上好轉

輕度颱風丹娜絲今下午5時的中心位置在在馬祖的東北方約220公里之處，以每小時6轉10公里速度，向北北西轉西南西進行。中央氣象署氣象預報中心資深預報員劉宇其表示，丹娜絲是自1958年氣象署有紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風，此外，影響期間台南氣象站測得13級陣風，成為該站設站以來第3名紀錄。隨著丹娜絲強度減弱，暴風圈也縮小，因此在氣象署已於下午5時30分解除海上颱風警報。

根據最新資料顯示，丹娜絲過去3小時強度減弱，暴風圈也縮小，目前中心在馬祖東北方，向北北西轉西南移動，對台灣北部海面的威脅已解除。

針對丹娜絲形成到侵襲的影響，劉宇其說，丹娜絲從形成到侵襲的時間較短，7月4日早上8時形成熱帶性低氣壓，後續發展快速，5日清晨2時變為輕度颱風，距離台灣不到500公里，氣象署當天早上即發布海上颱風警報，當晚發布陸上颱風警報。

在丹娜絲接近台灣過程中，其強度不斷增強，7月6日中午前後成為中度颱風，近中心最大風速達到每秒40公尺，其強度超過39年前，近中心最大風速每秒38公尺的韋恩颱風，6日下半天丹娜絲暴風圈接觸到澎湖南部陸地，6日晚間11時40分登陸嘉義布袋。

劉宇其表示，這樣的路徑相當罕見，「是自1958年氣象署有紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風」，也為雲嘉南、澎湖帶來劇烈風雨；至於為何為帶來如此劇烈的陣風，主要原因是丹娜絲接近台灣過程中不斷增強，其挾帶的風雨也會增強。

陣風部分，從登陸點附近的人工測站發現，雲林口湖出現超過17級陣風、嘉義鹿草及台南北門、七股也出現16級陣風；澎湖東吉島出現16級陣風。隨著颱風逐漸往雲林、嘉義內陸移動，包含內陸鄉鎮也出現非常大的陣風，包含嘉義、台南人工測站也出現13級強陣風。

劉宇其指出，經查，在丹娜絲影響期間，台南氣象站測到13級陣風，為該站自1897年設站以來的第三名紀錄，第一名為1987年9月10日傑魯得颱風，瞬間最大風速為每秒45.6公里，相當於14級陣風；第二名為1975年9月22日貝蒂颱風，瞬間最大風速為每秒41.3公里，相當於13級陣風。

降雨部分，劉宇其表示，颱風接近過程挾帶帶量降雨，像是屏東水利署牡丹累積雨量達658毫米、台東達仁林場583毫米、高雄大寮391毫米、澎湖七美290.5毫米；丹娜絲今清晨6時從桃園、新竹出海，並逐漸遠離，但天氣並不會馬上轉好。

劉宇其提醒，颱風雖逐漸遠離，但今天台灣附近各海面風浪仍大。台北市山區已有豪雨發生，今天基隆北海岸、南部及北市山區有局部大雨，需慎防雷擊及強陣風，低窪地區需注意積淹水。

受到颱風外圍環流影響，今下午至明天，新北、桃園、竹市、竹縣屏東、台東（蘭嶼綠島）、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

劉宇其說，颱風後續逐漸往華中接近，但台灣附近從華南至台灣東方雲系發展旺盛，由於這是低壓帶環境，代表未來台灣會受到低壓帶影響，水氣增多、天氣較不穩定。今晚至周二中部、南部斷斷續續有雷陣雨，南部預期有較大雨勢，氣象署也針對南部發布大雨特報。

周三至周五水氣將變得更多，全台都是晴時多雲偶陣雨的天氣，南部、中部山區雨勢最大，有局部大雨發生機率，周六之後水氣才逐漸減緩；另盡管颱風遠離，但明天各沿海浪高仍達2公尺，台灣北部海面、海峽北部、台灣東半部外海浪高也達3至4公尺。