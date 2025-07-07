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颱風丹娜絲釀南台灣逾7萬戶停水 台水：下午全面復水

中央社／ 台北7日電

颱風丹娜絲肆虐南台灣，台水指出，強風豪雨造成自來水設施受損及供水中斷，影響戶數達7萬3487戶，範圍在嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣蘭嶼等，經全力搶修，已於下午2時17分全面恢復供水。

台水今天發布新聞稿表示，颱風丹娜絲6日晚間登陸嘉義布袋後，挾帶強風豪雨，局部地區陣風達8級以上，台南、高雄、屏東等地區發布豪大雨特報，造成自來水設施受損及供水中斷，影響戶數達7萬3487戶，涵蓋嘉義縣水上、朴子、義竹，台南市將軍、佳里、七股，高雄市大寮、鳳山、大樹、旗山，以及台東蘭嶼等地區。

台水指出，經與各單位、廠商通力合作，今天下午2時17分全面恢復供水。

面對突發災情，台水表示，立即啟動防颱應變機制，陸續召開3次工作小組會議，動員全公司人力與資源，實施跨區支援與強化搶修行動。此次災後搶修共投入668人次，出動各式車輛33車次、機具8車次。另為加速復水，強化與各縣市政府的聯繫管道，於災情發生時即時提出支援需求，有效縮短修復時間。

台水強調，將持續提升防災應變能力，守護全民用水安全，並提醒民眾復水初期可能因氣塞等因素造成部分用戶無法正常用水，如有此情形，請立即撥打1910客服專線，台水將盡速派員協助排除障礙。民眾亦可透過台水官網或官方臉書粉絲專頁查詢最新供水資訊。

丹娜絲颱風

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