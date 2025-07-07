颱風丹娜絲挹注全台水庫1.7億噸 曾文烏山頭進帳居冠

颱風丹娜絲帶來強勁雨勢，根據水利署資料，近3天全台水庫估進帳1億7727萬噸水量，以南部水庫進帳最豐，受益最大是聯合運用的曾文、烏山頭水庫，合計補水7000萬噸。

根據水利署統計，自5日上午7時至今天下午4時，北中南與離島水庫總降雨入流量估上看1億7727萬噸水，其中1億281萬噸已入庫，剩餘部分將在未來幾天陸續入庫。

其中，南部水庫進帳最為豐沛，降雨效益估破1億噸，目前蓄水率都達約9成水準，受益最大是曾文、烏山頭水庫，合計進帳7000萬噸；其次為牡丹水庫，近日進帳2630萬噸，蓄水率一舉大增近20%；南化水庫進帳1760萬噸，名列第3。

中部水庫整體喝下超過5000萬噸水，以上下游關係的霧社、日月潭水庫入帳最多達1800萬噸；進帳破千萬的水庫還有湖山水庫1400萬噸、鯉魚潭水庫1200萬噸。北部水庫合計降雨效益約500萬噸，進帳第一名的是翡翠水庫230萬噸。

近日颱風降雨緣故，全台水庫因水位上升，啟動調節性放流作業，根據水利署網站，目前放流中的水庫包括寶山第二水庫、大埔水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰、湖山水庫、白河水庫、南化水庫、鏡面水庫、牡丹水庫。

水利署提醒，當發布水庫放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。