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台灣高鐵8日全線正常營運 各車次依時刻表發車

中央社／ 台北7日電
颱風丹娜絲遠離，台灣高鐵今天表示，明天高鐵恢復全線正常行駛，各車次列車依時刻表發車。圖／聯合報系資料照
颱風丹娜絲遠離，台灣高鐵今天表示，明天高鐵恢復全線正常行駛，各車次列車依時刻表發車。圖／聯合報系資料照

颱風丹娜絲遠離，台灣高鐵今天表示，明天高鐵恢復全線正常行駛，各車次列車依時刻表發車。先前丹娜絲在嘉義登陸後，高鐵南部路段受異物入侵致電力異常，影響列車正常營運。

根據中央氣象署今天下午2時颱風訊息，丹娜絲持續北移、減弱，若行徑無特殊變化，預計下午5時30分解除海警。隨著丹娜絲逐漸遠離，台灣高鐵下午發布新聞稿表示，明天全線正常營運，請旅客安心搭乘。

台灣高鐵表示，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日，購買這段期間列車車票的旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起1年內，持未經使用的車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

台灣高鐵並說，部分路段風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

先前高鐵南部路段受颱風吹落異物入侵致電力異常，原訂今天中午前台中至左營停駛，不過因提前完成巡軌作業，確認設施及設備安全，因此提早至上午9時40分起全線恢復營運。

台灣高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線民眾，颱風季節務必提前加強固定，大型T字招牌、農漁用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等，若遭強風吹落飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，將嚴重影響行車安全，有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。

丹娜絲颱風 高鐵

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