颱風丹娜絲受災戶 中華郵政啟動快速理賠

颱風丹娜絲襲台，中南部災情多。中華郵政今天表示，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，包含放寬、加速理賠、寬延繳納保險費等。

中華郵政發布新聞稿表示，因應颱風丹娜絲襲台，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施。

中華郵政指出，因颱風不幸罹難的保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，可先行領取基本保額理賠款；另對於受傷的保戶，確認住院天數後，可先申請其日額型醫療給付，上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

中華郵政表示，自此次災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間。

中華郵政指出，自此次災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增保單借款免息3個月。

房貸戶關懷措施方面，中華郵政表示，自此次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金；受災戶若符合中華郵政相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元。