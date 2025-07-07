快訊

「差一條路」沒放假...桃園分區颱風假掀議 鄭明典挺張善政

丹娜絲遠離 氣象署下午5點半解除海上颱風警報

不只北士科！輝達還計畫在這蓋園區 黃仁勳豪砸數十億美元

颱風丹娜絲致災 賴總統：中央全力支援投入災後復原

中央社／ 台北7日電
颱風丹娜絲肆虐，總統賴清德今天感謝國軍第一時間投入救災，協助居民展開災後復原工作。圖／聯合報系資料照片
颱風丹娜絲肆虐，總統賴清德今天感謝國軍第一時間投入救災，協助居民展開災後復原工作。圖／聯合報系資料照片

颱風丹娜絲肆虐，總統賴清德今天感謝國軍第一時間投入救災，協助居民展開災後復原工作；賴總統表示，中央也會全力給予支援，投入災後復原工作，讓受影響的國人能夠早日恢復正常生活。

颱風丹娜絲肆虐，中央災害應變中心今天表示，因西部鐵塔罕見大量受損，全國曾停電戶數逾66萬，仍有40.7萬戶待修復，預計8日深夜復電；全國災情共計5205件，釀2死、502傷。

賴總統今天透過臉書發文，感謝國軍第一時間投入救災，協助居民展開災後復原工作。

他說，在颱風來臨前，各地的國軍部隊都完成災防整備，不僅協助居民預防性撤離，也協助搬運救災物資、搶通道路，全力守護人民生命財產安全。

賴總統感謝國軍在全力籌備「漢光41號演習」的同時，仍展現「軍民一體」的行動力與決心，兼顧災防任務。他也請國軍各單位持續掌握地方政府需求，適時提供最大協助。

丹娜絲颱風 國軍 災後 賴清德

延伸閱讀

颱風影響大量旅客滯金門 立委陳玉珍協調軍機助疏運

宜蘭上將梨、稻作挺過颱風 代理縣長籲：採購優質農產

中職／台南棒球場觀眾席屋頂颱風受損 獅將進行整體檢查

朱立倫指賴總統為台獨扭曲史實 民進黨反批政治操作

相關新聞

丹娜絲遠離 氣象署下午5點半解除海上颱風警報

輕度颱風丹娜絲今下午2時的中心位置在台北的北方約190公里之處，以每小時10公里速度，向北轉西進行。中央氣象署表示，丹娜...

丹娜絲颱風釀災…停電竟奪一命！醫籲：備此救命醫材能多撐半小時

丹娜絲颱風來襲，目前已造成2死344傷，其中一人因家中停電，呼吸器無法運作而喪命。胸腔科醫師蘇一峰於臉書表示，一般居家用...

颱風丹娜絲致災 賴總統：中央全力支援投入災後復原

颱風丹娜絲肆虐，總統賴清德今天感謝國軍第一時間投入救災，協助居民展開災後復原工作；賴總統表示，中央也會全力給予支援，投入...

丹娜絲亂交通！民航局協調班機 估可疏運1.3萬人次

丹娜絲颱風逐漸遠離，空運國內線今午後陸續恢復，交通部民航局指出，經協調後，今總計加開12班機，另有1班放大機型，預計可疏...

「差一條路」沒放假！桃園分區颱風假掀議 鄭明典挺張善政：合情合理

丹娜絲颱風襲台，桃園市今天分區放颱風假，沿海4區因風力達標停班課，其餘正常上班課，不少網友湧入市長張善政臉書批評造成不便...

風災後巡倒清刷 環境部：災後一周為防治登革熱關鍵

颱風丹娜絲來襲，為臺灣帶來強風和豪雨，近日各地仍有降雨機會，導致部分地區出現積水或淹水。環境部呼籲，在風災後的一周是防治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。