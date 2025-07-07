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丹娜絲颱風釀災…停電竟奪一命！醫籲：備此救命醫材能多撐半小時
丹娜絲颱風來襲，目前已造成2死344傷，其中一人因家中停電，呼吸器無法運作而喪命。胸腔科醫師蘇一峰於臉書表示，一般居家用的呼吸器會有蓄電電池，停電狀態下只能運作10幾分鐘，這時家人應趕快叫救護車前往醫院急診，如果怕停電呼吸器停止，應在家中準備一個Ambu甦醒球，氧氣瓶加上甦醒球用手按壓，就可以多支撐半小時。
丹娜絲的強風暴雨，釀起多起災情，其中，2起死亡案都發生在台南市，其中60歲陳姓病患因家中停電，呼吸器停止運轉，到院前已無生命徵象。丹娜絲來襲期間，近50萬戶曾經停電，隨著台灣超高齡化社會到來，許多年長者可能長期臥床，並須佩戴呼吸器，一旦停電，臥床者生命備受威脅。
蘇一峰指出，家中若有臥床佩戴呼吸器者，應在家中準備一個Ambu甦醒球，氧氣瓶加上甦醒球用手按壓，就可以多支撐半小時，有機會挽救患者生命。
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