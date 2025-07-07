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丹娜絲亂交通！民航局協調班機 估可疏運1.3萬人次
丹娜絲颱風逐漸遠離，空運國內線今午後陸續恢復，交通部民航局指出，經協調後，今總計加開12班機，另有1班放大機型，預計可疏運旅客近1.3萬人，但仍提醒旅客出發前，需確認航班與機位資訊。
根據民航局統計，今截至下午2時止，國內線取消144架次、延誤7架次，國際暨兩岸航線取消33架次、延誤14架次；國內線除馬祖航線今天仍全日取消，其他航線午後陸續恢復，台北、台中、高雄三處機場首班機均於下午1時順利起飛，載運旅客前往金門、澎湖。兩處離島航班也在下午2點半前後回航。
民航局表示，6日受颱風影響，國內線全部取消，民航局自5日丹娜絲颱風海上颱風警報發布後，即積極協調立榮、華信兩家業者放大運能，今天總計加開加班機12班，包含金門航線4班、澎湖航線8班，台北至澎湖另有1班放大機型。
民航局指出，包含正班機，今日國內線預計可疏運旅客近1.3萬人次，其中，金門與澎湖可疏運近1.2萬人次，同時也已向國防部提出申請，盼軍方在天候與戰備量能許可下，支援軍機疏運。
民航局表示，由於全台尚未完全脫離颱風影響範圍，航班仍可能受天候影響，加上小三通也陸續恢復，民航局呼籲，旅客請在確認航班與訂位資訊後，再出發前往機場，以利行程規畫，同時避免在機場久候。
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