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「差一條路」沒放假！桃園分區颱風假掀議 鄭明典挺張善政：合情合理

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長張善政昨晚召開丹娜絲颱風防颱工作會議，指出目前桃園風雨不明顯，但沿海4區風勢已達標，考量沿海居民外出風險因此決議分區停班課。本報資料照
桃園市長張善政昨晚召開丹娜絲颱風防颱工作會議，指出目前桃園風雨不明顯，但沿海4區風勢已達標，考量沿海居民外出風險因此決議分區停班課。本報資料照

丹娜絲颱風襲台，桃園市今天分區放颱風假，沿海4區因風力達標停班課，其餘正常上班課，不少網友湧入市長張善政臉書批評造成不便。前中央氣象局長局長鄭明典今天下午表示，他認為桃園分區放假決策「合情合理」，每次颱風條件與各區狀況都會不同，支持地方首長做出最合理的最佳判斷。

桃園市今天有蘆竹、大園、觀音與新屋4區放颱風假，其餘行政區照常上班課，從昨晚開始就引發「一桃兩制」爭議，有民眾抱怨接送小孩不便，有的幼兒園「有學生缺老師」，綠營民代也直指中壢大園；蘆竹龜山都是一線之隔，批評分區放假過於擾民。

據了解，桃園市政府是依據中央氣象署與各研究單位的資料顯示，桃園沿海4區（觀音、新屋、大園、蘆竹）風力達到停班停課標準，而其餘行政區預測風雨還有明顯差距，在此事實與科學數據支撐下做出分區放假決策，若採全市放假，影響層面更廣。

本報記者今天下午訪問氣象專家、前中央氣象局局長鄭明典，他表示，自己支持地方首長依據地方情形與需求以及颱風特性等條件，做出最合理、最佳的判斷。尤其這次丹娜絲颱風的風雨預測資料，桃園情況特別，區域風險程度差異大，這次氣象署也對預報有把握且合理，因此地方首長做出分區放假的決定，他認為「相當合情合理」。

針對地方民眾埋怨「差一條河」、「差一條路」就沒放假，鄭明典直言，不管再怎麼分，都會有這些意見出現，這些都可由地方首長做彈性處理。另依勞動相關法規，只要工作地、居住地或上班必經途中通報停止上班，勞工不需出勤，他認為，現行已有彈性配合措施，這已跟颱風放假區域如何畫分，沒有太大關係。

鄭明典最後也認為，現在網路太方便且自由，地方首長無論怎麼放颱風假，都會面臨雜音，但只要地方首長堅守原則做下去，並以理來說服民眾，就沒有太大問題。

針對涉及公共利益的決策，鄭明典強調，自己相當支持地方與中央能有充分溝通，例如對於氣象預報資料不確定時，能強化相關單位連結與諮詢溝通等，政策總會有取捨，最後在專業合理的判斷之下，再做出對大眾最好的決策。

前中央氣象局局長鄭明典今天受訪表示對於桃園市長張善政分區放颱風假的決策，認為合情合理。本報資料照
前中央氣象局局長鄭明典今天受訪表示對於桃園市長張善政分區放颱風假的決策，認為合情合理。本報資料照

丹娜絲颱風 停班停課 桃園 氣象局 鄭明典 颱風假

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