「差一條路」沒放假！桃園分區颱風假掀議 鄭明典挺張善政：合情合理

丹娜絲颱風襲台，桃園市今天分區放颱風假，沿海4區因風力達標停班課，其餘正常上班課，不少網友湧入市長張善政臉書批評造成不便。前中央氣象局長局長鄭明典今天下午表示，他認為桃園分區放假決策「合情合理」，每次颱風條件與各區狀況都會不同，支持地方首長做出最合理的最佳判斷。

桃園市今天有蘆竹、大園、觀音與新屋4區放颱風假，其餘行政區照常上班課，從昨晚開始就引發「一桃兩制」爭議，有民眾抱怨接送小孩不便，有的幼兒園「有學生缺老師」，綠營民代也直指中壢大園；蘆竹龜山都是一線之隔，批評分區放假過於擾民。

據了解，桃園市政府是依據中央氣象署與各研究單位的資料顯示，桃園沿海4區（觀音、新屋、大園、蘆竹）風力達到停班停課標準，而其餘行政區預測風雨還有明顯差距，在此事實與科學數據支撐下做出分區放假決策，若採全市放假，影響層面更廣。

本報記者今天下午訪問氣象專家、前中央氣象局局長鄭明典，他表示，自己支持地方首長依據地方情形與需求以及颱風特性等條件，做出最合理、最佳的判斷。尤其這次丹娜絲颱風的風雨預測資料，桃園情況特別，區域風險程度差異大，這次氣象署也對預報有把握且合理，因此地方首長做出分區放假的決定，他認為「相當合情合理」。

針對地方民眾埋怨「差一條河」、「差一條路」就沒放假，鄭明典直言，不管再怎麼分，都會有這些意見出現，這些都可由地方首長做彈性處理。另依勞動相關法規，只要工作地、居住地或上班必經途中通報停止上班，勞工不需出勤，他認為，現行已有彈性配合措施，這已跟颱風放假區域如何畫分，沒有太大關係。

鄭明典最後也認為，現在網路太方便且自由，地方首長無論怎麼放颱風假，都會面臨雜音，但只要地方首長堅守原則做下去，並以理來說服民眾，就沒有太大問題。

針對涉及公共利益的決策，鄭明典強調，自己相當支持地方與中央能有充分溝通，例如對於氣象預報資料不確定時，能強化相關單位連結與諮詢溝通等，政策總會有取捨，最後在專業合理的判斷之下，再做出對大眾最好的決策。