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風災後巡倒清刷 環境部：災後一周為防治登革熱關鍵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

颱風丹娜絲來襲，為臺灣帶來強風和豪雨，近日各地仍有降雨機會，導致部分地區出現積水或淹水。環境部呼籲，在風災後的一周是防治登革熱的關鍵時期，提醒民眾在雨後應儘速檢查住家內外及周圍環境，主動檢查居家周遭積水處，清除積水容器等可能孳生蚊子的地方。

環境管理署說明，登革熱是靠蚊子叮咬傳播病毒的，颱風過後的間歇降雨容易使環境中出現積水容器，為病媒蚊提供孳⽣的條件。若病媒蚊在積水中產卵，約一周後就能羽化為登革熱病毒傳播媒介，兩周左右該地區的病媒蚊密度就有可能上升。因此，提醒民眾在大雨過後主動檢查居家戶內外環境，並徹底執行「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施：「巡檢」家中及周圍的花瓶、水盤、樹洞、天溝、廢水桶、廢保利龍、寶特瓶、鍋碗、水盆、水缸、盆栽底盤、塑膠帆布及廢輪胎等容易積水的物品與地下室積水處，將積水「倒掉」或弄乾，不需要的物品應分類「清除」，留下的物品要徹底「刷洗」，去除斑蚊蟲卵，並妥善整理、收納或倒置以避免再次積水，不讓病媒蚊有機可乘。

環境部特別呼籲民眾在清除垃圾時，將易腐敗、發臭的部分與大型廢棄物分開清理，若有較大型的廢棄家具、浴缸、水族箱等廢棄容器，民眾可聯絡當地清潔隊協助清運。使用中的儲水容器則務必定期刷洗，並加蓋或加掛細網，以預防病媒蚊的孳生。此外，巷弄的天溝和水溝容易成為斑蚊孳生的防疫死角，請民眾特別檢查，主動清除積水。

此外，也提醒民眾，風災後清理家園、加強環境清潔消毒的同時，須做好手部及腳部的安全防護，以避免受傷，更要特別注意飲用水及食物衛生，飲用水要徹底煮沸或飲用包裝水。在災後復原家園的階段，唯有大家通力合作，保護自身也共同防治登革熱，才能守護美好的生活環境。

丹娜絲颱風

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