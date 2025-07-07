丹娜絲颱風過境...蔬菜產地到貨量腰斬 交易均價漲三成

颱風丹娜絲離台，彰化地區菜農接連兩天搶收，今到貨量大幅下滑三倍，交易均價上漲三成；溪湖鎮果菜市場公司指出，平日周一北農休市，彰化蔬菜到貨量本來就較少、價格較高，颱風過境放大量少價揚，明天起若天氣穩定，可望逐步恢復正常。

彰化縣今放颱風假，傳統攤販市場休市，中午過後黃昏市場有販商營業，常見葉菜類如小白菜、青江菜、白莧菜、空心菜的零售價受颱風影響，每把漲至20至25元，連鎖超市沒調價，一般蔬菜每包32元至34元，履歷和有機的每包35元至39元，並未被搶光，反而是冷凍水餃、酢醬麵、雞汁麵、排骨雞汁麵被掃空。

彰化地區以瓜果類為主最怕晴雨不定，彰化一連3天午後放晴，晚上下雨，瓜果類和葉菜遇到忽晴忽雨極容易水傷甚至染病腐爛。溪湖鎮果菜市場公司總經理徐鉦傑表示，昨蔬菜到貨量112噸、7月4日、5日到貨量都141噸，今到貨量僅36噸，明顯銳減。

價格方面，徐鉦傑說，7月4日交易均價每公斤15.8元，5日19元，昨16.4元，可能因搶收而到貨量大，造成價格下滑，今到貨量大減，交易均價已回升到每公斤23.2元。

徐鉦傑分析菜價上漲三成原因，除了颱風天提前搶收，颱風過後到貨量大減的量少價揚，另一個原因跟北農周一休市有關，每個周一彰化蔬菜到貨量都減少，價格略漲，今在颱風、北農休市的加乘效果之下，菜價應聲大漲。

青江菜、空心菜、小白菜等葉菜每公斤均價從11.5元漲一倍到24元，芹菜、芥藍菜、油菜大致不變，維持在20元至47元，小黃瓜從49元漲至76元，絲瓜19元至21元，唯包心白菜價格不變，仍是每公斤均價9元。

徐鉦傑說，農民搶收後，彰化後續蔬菜到貨量可能較少，雲林以南的颱風風雨較大，蔬菜受損較嚴重，加上颱風來菜價必漲的預期心理，整體菜價暫時下不來，若天氣穩定且半個月後復耕的葉菜採收，菜價可望回到丹娜絲來襲之前。