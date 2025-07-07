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已脫離暴風圈！丹娜絲對台灣北部海面仍有影響 氣象署估下午5點半解除海警

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颱風丹娜絲估傍晚5時30分解除海警 南高屏注意雨勢

中央社／ 台北7日電
受颱風丹娜絲影響，台東地區6日雨勢未歇，台9線南迴公路多處土石流，所幸面積不大，南興往安朔路段（台9線425K）土石流影響南下車道，公路局動用怪手排除，雙向車道短暫管制。（民眾提供）中央社
受颱風丹娜絲影響，台東地區6日雨勢未歇，台9線南迴公路多處土石流，所幸面積不大，南興往安朔路段（台9線425K）土石流影響南下車道，公路局動用怪手排除，雙向車道短暫管制。（民眾提供）中央社

氣象署今天下午2時持續發布颱風丹娜絲海上颱風警報，丹娜絲持續北移、減弱，若行徑無特殊變化，預計下午5時30分解除海警，但南高屏地區、台北市山區須注意局部大雨或豪雨。

中央氣象署颱風警報單，下午2時丹娜絲中心位置在北緯26.7度，東經121.7度，即在台北的北方約190公里處，以每小時10公里速度，向北轉西進行。

丹娜絲中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

氣象署預報員伍婉華在颱風記者會中表示，由於丹娜絲的強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢，若行徑無特殊變化，預計於下午5時30分解除海警。

伍婉華提醒，今天新北、桃竹苗、台中、南投、屏東、台東及澎湖、馬祖等地區仍有平均風6級以上、或8級以上的強陣風；台灣北部及東北部海面、馬祖要留意長浪。

伍婉華說，雖然丹娜絲逐漸減弱艸並遠離，但目前颱風外圍環流仍影響台灣，南高屏地區、台北市山區注意局部大雨或豪雨；台中以北地區及中部、台東山區有局部大雨發生。

根據氣象署統計，自5日0時至今天下午2時，累積雨量以屏東縣水利署牡丹測站達636毫米最多，其他雨量較顯著的地區如台東縣達仁林場580毫米、高雄市大寮391毫米。

伍婉華提到，明天南部仍有局部大雨；9日起至11日水氣更多，各地有陣雨或雷雨，南部降雨時間較長，在南部地區、中部山區仍有局部大雨；週末南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區則是午後雷陣雨。

丹娜絲颱風

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