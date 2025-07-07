全台唯一分區放假！桃園被罵爆 張善政：讓全市停擺不是負責任的決定

丹娜絲颱風襲台，桃園市因是全台唯一分區放假的縣市，市長張善政臉書遭灌爆。張今天下午在臉書發文坦言，這次決定讓許多市民朋友有些不便，他虛心接受，但若讓全市停擺，反而會有更多市民的醫療、工作、教育安排被打亂，不是負責任的決定。

桃園市今天分區放假，網友不滿質疑「要停班停課就一起停還分」、「還有這樣分的，要不要分到哪一條路、哪一條街口」。

張善政表示，他知道這次與過往不同的「分區停班課」，讓許多市民朋友有些不便，包括通勤安排、工作調度等。過程中有人批評，他與市府團隊完全理解，也虛心接受。

張善政說，必須向大家坦誠說明，這次困難決策背後的掙扎與考量，颱風是必須共同面對的挑戰，市府的唯一目標就是保障所有市民的生命財產安全，並將對整體社會運作的衝擊減到最低。

張善政表示，市府團隊的決策必須依據中央氣象署的專業數據，根據昨日決策前的最新的預報，桃園的蘆竹、大園、觀音、新屋4個沿海區域，風力的確已達到停班課標準；但其他地區的預測風雨量，則與標準有明顯差距。

「每一次的颱風，都是一個全新的、獨特的挑戰。」張善政表示，丹娜絲的路徑貼近沿海，使沿海4區的風力可能有致災風險，是決定啟動4個區防災假的關鍵因素。

張善政坦言，這並不是大家習慣的做法，但若在風雨預測未達標的情況下讓全市停擺對於需要維持基本服務的行業、以及更多未受嚴重影響的區域來說，反而會有更多市民的醫療、工作、教育的安排被打亂，不是負責任的決定。

張善政表示，在「便利性」與「風險控管」之間，他們必須以科學數據為基礎，做出最審慎的判斷，面對風雨，必須做困難的決策。

張善政提到，在大家看不到的地方，所有市府同仁用行動默默準備。從上周五起，市府團隊便已全面啟動應變機制，不僅巡檢排水設施、加強修剪路樹，永安漁港北堤的胸牆也提前修復完成，全力守護市民的生活環境安全。

張善政說，萬幸的是，此次颱風並沒有造成本市人員傷亡，颱風雖逐漸遠離，但他們仍會密切掌握天氣變化，堅守崗位直到最後一刻。