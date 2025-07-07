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幕後／北市放不放颱風假…蔣萬安從被罵翻到封神 最核心考量曝光！

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安昨天上午赴建國抽水站視察丹娜絲防颱整備狀況。圖／北市府提供
蔣萬安昨天上午赴建國抽水站視察丹娜絲防颱整備狀況。圖／北市府提供

丹娜絲襲台，北北基桃四市首長因沒放颱風假，被網友灌爆臉書。北市長蔣萬安昨被留言罵翻還扯大罷免，但今北市風雨不大，證明不放颱風假才是正確決策，輿論大翻轉，網友反大讚蔣萬安「神宣布」。

蔣萬安幕僚還原昨天決策過程說，的確民眾期待、北北基桃生活圈、還有科學數據綜合決策，這次的確很困難，但更重要的是，市長根據真實、專業做出判斷後，這個防颱政治學，首長還必須「扛得住」壓力。

蔣幕僚還原昨決策放不放颱風假的過程。其實昨下午就開始討論放不放，原希望下午五時的氣象預報能有較明朗答案，不過還是等到晚間七時再決定，直到晚間八時防颱會議前，蔣還為此提早半小時到災防中心，與首長再就各專業數據討論判斷，聽完專業數據、必要資訊後，蔣萬安很快就有決斷。

幕僚說，蔣萬安最核心的判斷在於，「如果真的有『民眾安全』疑慮，就會往放假方向思考」，包括防颱等準備，不過當下氣象專業團隊呈現出來的數據是風雨均未達標準，再來還有北北基桃生活圈考量、及民眾的期待。從氣象預報的專業數據看，這次整個北北基桃，僅有桃園部分區域有達放颱風假標準。

「扛不扛得住，首長要有GUTS」，幕僚說，在放假的整體判斷當中，不可能不聽見民意，但還是要在心裡抓穩一個綜合的標準。尤其這次許多網友不放颱風假的留言，還有許多網友扯到不放假就去支持罷免，幕僚說，蔣萬安還是有相信民眾不會因為專業決斷，去影響投票行為的信心，但這決策過程，的確要平常心去面對，才能在決策過程做出貼近科學、接近真實的判斷，也才能去贏得民心。

丹娜絲颱風 北北基桃 蔣萬安 颱風假

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