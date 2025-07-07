下午5點半解除海警！丹娜絲颱風逐漸遠離 南部仍慎防雷雨

輕度颱風丹娜絲今下午2時的中心位置在台北的北方約190公里之處，以每小時10公里速度，向北轉西進行。中央氣象署表示，目前暴風圈仍對台灣北部海面仍構成威脅，但若颱風行徑無特殊變化，預估下午5時30分解除海上颱風警報。

根據最新資料顯示，輕度颱風丹娜絲目前中心在台北北方，向北轉西移動，中心氣壓為985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風，對台灣北部海面仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈也有縮小的趨勢。

中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華表示，受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今台南、高雄、屏東及台北山區有局部大雨或豪雨；台中以北地區、中部、台東山區有局部大雨發生機率，需留意雷擊及強陣風。

今天新北、桃園、竹市、苗栗、台中、南投、屏東、孻東（蘭嶼綠島）、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上。

伍婉華指出，隨著颱風逐漸離開，還是有對流雲系造成降雨。今天清晨至下午2時累積雨量，屏東達294毫米、台中223.5毫米、高雄223毫米等均出現豪大雨；嘉義縣也累積181.5毫米、苗栗163.5毫米，兩地也大雨發生機率。

伍婉華說，明天受低壓帶影響，中南部整天有短暫性陣雨或雷雨，其他各地屬於午後雷陣雨，南部有局部大雨；周三起水氣更多，各地有陣雨或雷雨，南部降雨時間較長，其中南部、中部山區會有局部大雨；周末水氣豐沛，南部依然有短暫陣雨或雷雨，其他各地則有午後雷陣雨。