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颱風夜搭客運南下驚魂 駕駛長守護旅客安全獲迴響

中央社／ 高雄7日電

有民眾6日晚上颱風夜搭客運南下，狂風暴雨拍打車窗，驚險連連，所幸全車平安抵達台南，事後發文感謝駕駛長而引發關注。和欣客運經理林景鴻說，將記功與發紅包予表現優良駕駛。

颱風丹娜絲襲台，6日晚上登陸嘉義布袋後帶來強風豪雨，有民眾當天晚上搭乘從台北至台南的和欣客運，一路南下，車外風雨漸強，行駛高速公路上的車體明顯搖晃，狂風暴雨拍打車窗，連車頂逃生門也險些遭吹開，所幸該車全員平安抵達目的地。

車輛南下，颱風天風強雨驟，街頭滿目瘡痍，乘客感謝駕駛長手握方向盤，一人承擔起旅客生命安全，乘客並將颱風夜搭車經歷撰文發布於社群平台，引起關注。

和欣客運經理林景鴻告訴中央社記者，該車路線為台北到台南，6日晚上9時發車，預計7日凌晨1時到台南，而當時發文的旅客是在麻豆站下車。

對於該車旅客感謝林姓駕駛長「用生命守護我們」，甚至喊話要為駕駛長「加薪」。林景鴻說，公司長期提醒員工，時時做好服務，尤其是安全部分，對於特殊優良駕駛表現，會發紅包與記功。

至於貼文底下有網友提及颱風天仍出班等安全疑慮，林景鴻表示，公司皆依交通部中央氣象署天氣預報，以評估調整發車狀況，甚至停班，而該車在當天出發南下時，風雨狀況尚可。

根據中央氣象署6日晚上11時觀測資料，台南地區平均風速達13級，最強陣風為晚上10時許在七股區測得16級，不少民眾手機收到強風緊急警報，多處停電及招牌、路樹受損。

丹娜絲颱風

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