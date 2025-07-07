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已脫離暴風圈！丹娜絲對台灣北部海面仍有影響 氣象署估下午5點半解除海警

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丹娜絲仍對台灣北部海面有影響 氣象署估下午5點半解除海警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，目前暴風圈仍對台灣北部海面仍構成威脅，預估下午5時30分解除海上颱風警報。圖／中央氣象署提供
中央氣象署表示，目前暴風圈仍對台灣北部海面仍構成威脅，預估下午5時30分解除海上颱風警報。圖／中央氣象署提供

輕度颱風丹娜絲今下午2時的中心位置在台北的北方約190公里之處，以每小時10公里速度，向北轉西進行。中央氣象署表示，目前暴風圈仍對台灣北部海面仍構成威脅，預估下午5時30分解除海上颱風警報。

根據最新資料顯示，輕度颱風丹娜絲目前中心在台北北方，向北轉西移動，中心氣壓為985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風。

中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華指出，台灣本島已脫離其暴風圈，但對台灣北部海面仍構成威脅；預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈也有縮小的趨勢，若颱風朝預估方向前進，預計今下午5時30分宣布解除海上颱風警報。

丹娜絲颱風

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