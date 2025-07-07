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颱風丹娜絲淹水區注意 防類鼻疽別穿拖鞋清家園

中央社／ 台北7日電

颱風丹娜絲過境，台灣部分地區淹水、積水，去年颱風凱米襲台造成10餘人因類鼻疽喪命仍歷歷在目，疾管署今天提醒，清理家園勿赤腳或穿拖鞋，避免感染類鼻疽、鉤端螺旋體等。

颱風丹娜絲帶來強風豪雨，衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿提醒，颱風過後應落實防疫措施，民眾易因接觸污水、污泥或環境積水孳生病媒蚊，而導致感染登革熱、類鼻疽、鉤端螺旋體病及腸道傳染病等風險。

其中類鼻疽須特別留意，疾管署發言人羅一鈞今天向媒體說明，去年受颱風淹水影響，全年本土類鼻疽119例，其中24人死亡，這是自2002年起統計類鼻疽疫情以來，病例數與死亡數皆創歷年之最。光是颱風凱米襲台後1個月就出現69例個案、13例死亡，是史上引發最多個案的颱風。

羅一鈞表示，今年1至6月累計17例本土類鼻疽，也是歷年同期新高，而且13例集中發生在1至4月。因類鼻疽潛伏期可長達數月、甚至數年之久，研判今年初案例可能與去年下半年多達4個颱風襲台有關，潛伏期較長的病例在今年初才發病。

羅一鈞提醒，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，感染類鼻疽後重症機率較高，颱風天應儘量待在室內並避免開窗，建議於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴，降低感染機會。

羅一鈞呼籲，民眾清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物，如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染類鼻疽、鉤端螺旋體、破傷風等傳染病。

另外，風災後1週為登革熱防治關鍵期，降雨後易造成環境中產生積水容器，孳生病媒蚊，羅一鈞提醒民眾主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置。

羅一鈞提到，南高屏民眾需特別注意「二溝」，也就是俗稱天溝的屋簷排水槽，以及俗稱屋後溝的屋後防火巷水溝，容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥，降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。

丹娜絲颱風

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