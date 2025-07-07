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颱風丹娜絲陸警解除！土石流紅色警戒全解除 黃色降為7條

中央社／ 台北7日電
受颱風丹娜絲影響，台東地區6日雨勢未歇，台9線南迴公路多處土石流，所幸面積不大，南興往安朔路段（台9線425K）土石流影響南下車道，公路局動用怪手排除，雙向車道短暫管制。（民眾提供）中央社
受颱風丹娜絲影響，台東地區6日雨勢未歇，台9線南迴公路多處土石流，所幸面積不大，南興往安朔路段（台9線425K）土石流影響南下車道，公路局動用怪手排除，雙向車道短暫管制。（民眾提供）中央社

颱風丹娜絲陸上警報已解除，農業部於今天中午解除全部土石流紅色警戒，並調降黃色警戒為7條。

農業部農村發展及水土保持署上午發布3條土石流潛勢溪流紅色警戒，以及262條土石流潛勢溪流黃色警戒，颱風丹娜絲陸上警報解除後，農水署於中午解除全部土石流紅色警戒，並調降黃色警戒為7條。

根據農水署土石流及大規模崩塌防災資訊網，7條土石流黃色警戒，分布於屏東縣獅子鄉內文村、草埔村以及來義鄉義林村，高雄市六龜區文武里，嘉義縣中埔鄉中崙村。

另外，農水署上午曾發布台東縣、屏東縣、高雄市、嘉義縣共11處大規模崩塌黃色警戒區，中午也全部解除。

丹娜絲颱風

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