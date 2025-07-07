颱風丹娜絲陸警解除！土石流紅色警戒全解除 黃色降為7條
颱風丹娜絲陸上警報已解除，農業部於今天中午解除全部土石流紅色警戒，並調降黃色警戒為7條。
農業部農村發展及水土保持署上午發布3條土石流潛勢溪流紅色警戒，以及262條土石流潛勢溪流黃色警戒，颱風丹娜絲陸上警報解除後，農水署於中午解除全部土石流紅色警戒，並調降黃色警戒為7條。
根據農水署土石流及大規模崩塌防災資訊網，7條土石流黃色警戒，分布於屏東縣獅子鄉內文村、草埔村以及來義鄉義林村，高雄市六龜區文武里，嘉義縣中埔鄉中崙村。
另外，農水署上午曾發布台東縣、屏東縣、高雄市、嘉義縣共11處大規模崩塌黃色警戒區，中午也全部解除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言