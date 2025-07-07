交通部長陳世凱親赴高鐵行控中心視導 慰勉同仁辛勞

台灣高鐵（2633）於丹娜絲颱風期間全力完成安全應變，交通部陳世凱部長7日至高鐵行控中心視導防颱作業，陳世凱表示，感謝高鐵站務同仁的辛勞，也感謝維修同仁讓高鐵可以提前恢復營運。今天特地來到高鐵行控中心，確保雙鐵都能讓所有旅客安全通行。高鐵董事長史哲則說，感謝同仁不眠不休的投入異物清除，讓高鐵提早於9:40恢復全線營運。

陳世凱表示，昨日颱風嚴重影響交通，雙鐵深夜雲嘉南路段一度中斷，感謝高鐵公司迅速的應變及處置，高鐵收班時已超過凌晨三時，堪稱高鐵營運以來最晚紀錄；感謝高鐵站務同仁的辛勞，讓所有旅客平安離開車站，這是非常不容易的事情；也感謝維修同仁讓高鐵可以提前恢復營運。今天特地來到高鐵行控中心，確保雙鐵都能讓所有旅客安全通行，尤其高鐵系統深受國人信任，昨日軌道上有散落物造成斷電，今天早上就能排除狀況，快速決定在9:40全線通車，服務全國的民眾。

史哲則表示，台灣高鐵將「安全」置於應變過程中的首要位置，昨晚因颱風造成高鐵天然災害告警系統（DWS）偵測異物入侵近30次，今日清晨開始的巡軌作業也清出近20件大型鐵板、鐵條、帆布及塑膠布。對於清除異物造成部分路段今日營運延後，史董事長除特別感謝旅客的體諒外，更感謝同仁不眠不休的投入異物清除，讓高鐵提早於9:40恢復全線營運，提供旅客安全的旅運服務。

安全是台灣高鐵的最高指導原則，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，可能影響旅客行程；台灣高鐵公司感謝受影響旅客的體諒與耐心等候，風災過後，並特別強化各項巡軌及檢查作業，以確保營運及旅客安全。