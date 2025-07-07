丹娜絲颱風襲台 疾管署示警類鼻疽致死率偏高「這些地區」需注意

丹娜絲颱風帶來強風豪雨，特別是中南部災情慘重。衛福部疾管署今表示，丹娜絲颱風襲台帶來強風豪雨，導致多地出現積水或淹水情況，民眾易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，導致感染「登革熱」、「類鼻疽」、「鉤端螺旋體病」及「腸道傳染病」等風險。其中「類鼻疽」致死風險較高，提醒民眾務必多加注意

疾管署發言人羅一鈞指出，去年強颱凱米襲台後一個月，共計69例類鼻疽案例確診，其中13例死亡，致死率達18.8%，去年全年累計本土類鼻疽119例，其中24例死亡，致死率達20%，均創歷年紀錄，前三名為高雄市89例（18例死亡）、台南市14例（4例死亡）、台中市5例（1例死亡），提醒民眾於颱風期間及颱風過後，如需清理家園或外出時務必落實防疫措施，並留意飲食衛生，保障自身及家人健康安全。

另，今年1至6月累計17例本土類鼻疽，也已創歷年同期新高，且集中在1至4月（13例），因類鼻疽潛伏期可長達數月甚至數年之久，研判還是與去年下半年7至11月共多達4個颱風（凱米、山陀兒、康芮、天兔）襲台造成的潛伏期較長的病例在今年初發病所致。

羅一鈞說，確診感染類鼻疽者，常見年齡大、擁有慢性病者，導致致死率偏高，均約為2成左右，並多出現在中南部，如這次丹娜絲颱風主要也是侵襲中南部，雖然為中颱，相較去年的強颱凱米強度降低，淹水天數可能較短，仍有爆發疫情的可能，民眾不可輕忽。

羅一鈞提醒，颱風過後，民眾需清理家園，千萬不可赤腳或穿拖鞋，避免感染類鼻疽、鉤端螺旋體及破傷風，尤其是糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，因感染後重症機率較高，颱風天應儘量待在室內並避免開窗，且建議於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴，降低感染機會。

因此，呼籲民眾清理家園時，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物包括鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染類鼻疽、鉤端螺旋體、破傷風等傳染病。

其次，風災地區蓄水池如遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

疾管署表示，限、停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限、停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。

最後，風災後一周是登革熱防治關鍵期，降雨後易造成環境中產生積水容器，孳生病媒蚊，民眾應主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，以降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。

如有出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。此外，南高屏民眾需特別注意「二溝」：屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。