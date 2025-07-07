北北桃、高雄注意！中央社宅招租遇丹娜絲颱風延長1天

丹娜絲颱風來襲，各地傳出零星災情，國家住都中心首波中央社宅招租，包括台北市萬華安居、新北市五谷好室A、桃園市龍岡好室、高雄市崇實安居等4處社會住宅，線上受理期限從7月8日延長至7月9日23:59截止申請；實體據點服務亦延長至7月9日下午17:00。

國家住都中心表示，考量民眾於丹娜絲颱風襲台期間忙於防颱事宜，以及安全考量下不便外出，為使民眾有充裕時間準備招租申請資料，故將原定7月8日截止受理期限延長至7月9日23:59，並感謝各地協助實體據點服務之NPO團體響應配合。

國家住都中心指出，請有意申請社宅的民眾，把握機會於截止日前，至國家住都中心安居好室網站完成線上申請；若有申請上的問題，可於上班時間上午9:00至12:00、下午13:30至17:00洽諮詢專線02-8979-1799。