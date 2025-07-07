颱風丹娜絲遠離 澎湖機場湧候補人潮澎湖輪加開疏運

颱風丹娜絲遠離，海空交通今天午後恢復，澎湖機場擠爆候補人潮，航空公司調動大型客機疏運，澎湖輪也加開航次，可望疏運近5000名滯留遊客返台。

澎湖縣政府表示，颱風丹娜絲自5日警報期間，海空運當天除了疏運部份遊客返台外，6日起至7日中午前，澎湖海空對外交通全數停航，初估累積有近萬名遊客趕不及返台而滯留澎湖。

颱風丹娜絲警報解除，澎湖海空交通在今天午後恢復，澎湖航空站更提早開門，機場一大早即湧入逾1000民眾登記候補，有的直接在機場大廳席地而坐、就地解決餐食或休息，機場大廳擠滿等候人潮，就盼儘速補位返台。

澎湖航空站表示，台澎航線的空中交通，今天下午恢復起降，各航線共將飛航46架次，其中出動大型客機有11架次，可望疏解近4500人次，未能候補到機位民眾可繼續延至明天使用。

航行高馬航線的澎湖輪，在澎湖縣政府與港務局協調台灣航業同意在今天中午自高雄開出，下午6時再由馬公開往高雄，來協助疏運部份滯留遊客。