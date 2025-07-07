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丹娜絲颱風致農損已逾2.5億 文旦柚災情最慘
受丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情嚴重，據農業部彙整各直轄市、縣市政府截至今天中午統計，農業產物及民間設施估計損失計2億5716萬元，農產損失則以文旦柚受害最為嚴重，損害程度高達50%。
據農糧署彙整統計，本次颱風中縣市受損以台南市損失2億1024萬元（占82%）、嘉義縣損失2230萬元（占9%）、雲林縣損失2083萬元（占8%）及南投縣損失270萬元（占1%）較為嚴重。
農產損失部分，估計損失金額2億3791萬元，農作物被害面積3328公頃，損害程度29％，換算無收穫面積952公頃，受損作物主要為文旦柚，被害面積800公頃，損害程度50％，換算無收穫面積400公頃，損失金額1億1840萬元；其次為龍眼、椪柑、食用玉米及香蕉等。
民間設施損失估計損失金額1690萬元，農業設施估計損失金額90萬元，主要為水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額1600萬元，主係畜禽舍毀損。
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