雙鐵颱風深夜中斷600旅客誤行程 陳世凱：高鐵台鐵已全線通車
丹娜絲颱風來襲今晨出海，造成鐵、公路一度停駛，高鐵影響600旅客行程，交通部長陳世凱今天上午至高鐵桃園運務大樓視察，陳世凱表示，台鐵、高鐵昨晚一度中斷，高鐵、台鐵相關人員快速排除和應變處理，一路加班至凌晨，高鐵迅速早上9時40分全線通車，台鐵也在中午後全線通車。
丹娜絲颱風昨晚風強雨大，國道及台鐵、高鐵部分路段受影響一度停駛，陳世凱由高鐵董事長史哲、鐵道局長楊正君等人陪同，臨時前往高鐵桃園運務大樓視察及慰勉值勤人員辛勞，陳世凱感謝高鐵、台鐵人員很快應變處置、加班，同仁一路加班到凌晨三點，把旅客平安送離車站。
陳世凱表示，丹娜絲颱風在嘉南地區影響相當大，各個運具在公路系算平安，高速公路昨晚有一段中斷封閉，高公局快速將把佔據道路樹枝移開，讓高速公路馬上恢復通暢。
高鐵及台鐵也一度中斷，尤其高鐵在嘉義跟雲林的路段受蠻大影響，感謝高鐵公司很快應變處置及同仁加班到凌晨3時把旅客平安送離車站非常不容易，高鐵在早上9時40分全線通車，台鐵受影響的斗六到台南線，也在今天中午全線通車。
陳世凱說，他來視察原因是希望確保台鐵、高鐵讓所有的旅客安全通勤，高鐵系統讓國人相當信任，尤其了解昨晚風雨很大，很多散落物飄到高鐵軌道電線造成斷電，斷電今早迅速排除恢復全線通車服務民眾。
史哲表示，高鐵公司把安全放在第一位，昨晚11時多颱風登陸後，強風造成相當多的異物掉落在電車線上，造成自動安全系統啟動斷電，讓600多名旅客晚間等待許久，高鐵對此抱歉，高鐵快速時間內復電，民眾到達車站時間比較晚，也協助相關接駁車，後續同仁也嚴密巡軌清除異物，讓高鐵順利復駛。史強調，安全是對所有旅客、運務的責任，一切依照標準作業程序進行。
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