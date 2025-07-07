丹娜絲颱風離去 台9線南迴公路多良、南興路段解除交管

丹娜絲颱風造成南迴公路山區土石泥流往道路宣洩影響交通，多良及南興路段昨天下午起實施道路交通管制。公路局表示，多良路段今天上午10時、南興路段中午12時起解除交通管制，兩地均可恢復正常通行。

今天上午，台東縣太麻里鄉台9線南下金崙多良路段（398K+600~400K+050）南下車道受阻，調撥北上內側車道。另在南興路段（台9線425K+100）南下車道交通管制。公路局大武工務段指出，上述兩路段皆已恢復正常交通。

南橫公路部分，台東縣海端鄉台20線向陽至霧鹿路段（149K+001至180K+675）因颱風因素實施預警性封路，因風雨稍歇，公路局已於今天（7月7日）上午7時解除預警性封閉，恢復正常通行。

高雄市梅山口至向陽路段（台20臨105線0K~44K）今天上午10時同步解除預警性封閉，但勤和路段溪底便道沖毀無法通行。