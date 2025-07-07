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丹娜絲颱風遠離 桃機164航班異動觀景台下午開放

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
因應丹娜絲颱風，機場公司邀集桃園航空氣象臺、國籍航空及地勤業者等單位共同研商，共同協調復原疏運作業。圖/機場公司提供
因應丹娜絲颱風，機場公司邀集桃園航空氣象臺、國籍航空及地勤業者等單位共同研商，共同協調復原疏運作業。圖/機場公司提供

丹娜絲颱風影響，桃園機場今天（7日）原表定航班起降664架次，取消34架次，到場航班異動90架次，離場航班異動40架次。機場公司表示，隨著颱風逐漸遠離台灣，下午入境航班數量將出現高峰，機場公司提醒旅客及接機親友，出發前請留意最新航班資訊，並確認聯外交通方式，以確保行程順利。桃園機場第二航廈南北側5樓觀景台也將於下午14時後開放。

機場公司指出，因應丹娜絲颱風襲台，今天上午9時召開第4次應變會議，由董事長楊偉甫、總經理范孝倫主持，聽取桃園航空氣象台及國籍航空業者等單位報告，共同協調復原疏運作業。桃園機場下午2時起將會進入疏運階段，尤其以15時至16時為航班高峰，為消化受颱風影響航班，可能會增加航機等候與行李提領作業時間，敬請旅客與接機親友留意。

機場公司強調，颱風過後復原疏運作業，機場公司已預先協調航空公司調整航班，航空公司及地勤業者加強人員派遣協助旅客等措施，全力疏運旅客順利入出境。

桃園機場召開防颱應變會議，由董事長楊偉甫(右1)、總經理范孝倫(右2)主持，聽取各單位整備應變措施。圖/機場公司提供
桃園機場召開防颱應變會議，由董事長楊偉甫(右1)、總經理范孝倫(右2)主持，聽取各單位整備應變措施。圖/機場公司提供

丹娜絲颱風

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