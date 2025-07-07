丹娜絲強風襲擊！他曝搭客運如「海盜船」驚險視角：路上還有翻掉的連結車

丹娜絲颱風昨深夜登陸嘉義、台南交界，中南部沿海一度刮起16級強陣風，一夜狂風洗禮，重創許多縣市。一名網友在Threads上發布驚人影片，從新竹開至台南的客運一路搖搖晃晃，原PO傻眼形容彷彿搭乘到「海盜船」。

由原PO表示本車由新竹開往台南，影片畫面是嘉義到麻豆的路段。影片可見，客運外不僅大雨傾盆，強烈的陣風也將市區吹得滿目瘡痍。原PO直呼「這到底是三小，沒人和我說搭客運的cp值這麼高，440的票價玩到了3個小時的海盜船」，還透露路上出現翻掉的連結車。

貼文下方不少苦主分享類似遭遇「不知道你的和欣有沒有噴水秀，我的有」、「超危險，這樣為什麼能發車」、「至少你不是卡在停電的高鐵跟台鐵上」、「和欣車頂緊急出口可以被吹開，車內漏水，外面災情一堆，有車子車頭車尾直接被削掉」、「搭火車，月台提供免費沖澡服務喔」。

也有許多網友直呼要好好謝謝司機「要佩服司機」、「司機才是這車上最偉大的人之一，背負著安全載你們這些乘客的責任」、「司機很專業，這視線看不到三公尺以外車輛 」、「車上的乘客真的要集體寫信去感謝司機，不是他們想出車，是上層不願停駛，司機也很可憐」、「無論如何，我真的覺得這個司機很偉大，所有在路上不管是開任何車種的人，都希望他們能夠平安的回家」。