颱風丹娜絲影響 省道3處現災情

颱風丹娜絲影響，根據公路局統計，省道目前共有包括雲林古坑永興路段有路樹倒塌等3個路段出現災情，預計今天晚間後陸續開放民眾通行。

颱風丹娜絲今天中午11時的中心位置在北緯26.2度，東經121.4度，即在台北的北方約 130 公里之處，以每小時12轉7公里速度，向北北東轉西北進行，中央氣象署也解除陸上颱風警報。

颱風丹娜絲也為省道帶來災情，交通部公路局今天發布新聞稿表示，截至今天中午12時，仍有3處道路災阻。

公路局說，包含雲林縣古坑鄉台3線262K~264K（永興路段）路樹倒塌，預計於7日下午5時開放通行；嘉義縣中埔鄉至大埔鄉台3線295K~336K（沄水到大埔路段）295K電桿倒塌、299K處路面泥流阻斷、328K土石泥流等多處災情，預計於7日下午5時開放通行。

高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）於7月7日上午5時30分遭沖毀100公尺，預計於8日下午5時開放通行。

公路局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。