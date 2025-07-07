輕颱丹娜絲遠離北北基桃上午風雨不小 粉專：颱風尾影響

輕度颱風丹娜絲今早11時的中心位置在台北北方約130公里之處，以每小時12轉7公里速度，向北北東轉西北進行，逐漸遠離台灣。中央氣象署稍早指出，台灣本島脫離暴風圈，上午11時30分解除陸上颱風警報，並預估今傍晚前後解除海上颱風警報。

丹娜絲昨天在雲嘉南及澎湖吹出14-17級強陣風，大台北除了有時風比較大，雨並不大，但上午起風雨不小。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前大台北、基隆、桃園、新竹仍受颱風尾影響有雨勢及陣風，下午隨著颱風更加北上離開，風雨也會緩和下來，目前算是大台北、桃園一帶相對有感的時段。