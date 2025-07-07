丹娜絲颱風罕見路徑灌爆南台灣！外媒關注「台積電南科廠」災損

今年第4號颱風丹娜絲（Typhoon Danas）6日深夜罕見從台灣西部嘉義布袋登陸，其破紀錄強風與豪雨灌爆南台灣，至今造成2人死亡及超過330人受傷。外媒報導時，特別關注台積電在南科廠是否受損，所幸園區並未通報重大損害。

路透報導描述，台灣經常受到颱風侵襲，但颱風通常會從面向太平洋、人口少且多山的東部登陸。

此次，丹娜絲於6日晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風。

丹娜絲登陸後，其路徑比預估還要偏東，幾乎直撞中央山脈，導致其結構遭破壞。目前已經減弱為輕度颱風，預計本周稍晚將侵襲中國東部地區。

根據台灣統計資料，丹娜絲造成超過50萬戶住宅停電，逾300架國內外航班取消，高鐵南北路線也已減班。當局證實，一名男子遭倒塌路樹擊中，無生命跡象送醫，還有一名病患因家中停電，其呼吸器停止運轉，到院前已無生命徵象。兩起颱風釀死事故均發生在台南市。

對此，路透報導特別提到，在台積電等科技巨頭設廠的台南科學園區並無傳出重大災損。

另外，丹娜斯颱風持續遠離，台灣本島已脫離其暴風圈，中央氣象署7日上午11時30分解除陸上警報，預計傍晚將解除海上颱風警報。