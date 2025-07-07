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高雄脫離丹娜絲暴風圈風雨已趨緩 百貨業宣布恢復營運
丹娜絲昨晚登陸後因路徑比預估還要偏東，幾乎直撞中央山脈，導致結構遭破壞，今天清晨5時減弱為輕度颱風，中心於今早6時許在桃園、新竹交界附近出海，高雄市今早已無明顯風雨，許多百貨公司自行宣布恢復營運，包括漢神百貨、漢神巨蛋、夢時代、義享時尚購物廣場、義大世界購物廣場、大立百貨、大統五福店均在早上11點營業。
此外，新光三越左營店、新光三越三多店、SKM Park Outlets 高雄草衙、高雄大遠百、SOGO百貨高雄店、岡山樂購廣場也都在今早11點開始營運。Global Mall環球新左營車站、MLD台鋁生活商場則是11點半營運，而棧貳庫KW2大港倉仍維持全日暫停營業。
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