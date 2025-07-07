快訊

土城凶殺案！男子當街砍殺妻、小姨子逃逸 2人無生命跡象

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：豐厚獎金入袋

辜仲諒想換手機報到地點…法官「戴腳環最方便」 他回：實在不能看

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲持續向北移動 氣象署估今傍晚解除海上颱風警報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

輕度颱風丹娜絲今早11時的中心位置在台北的北方約130公里之處，以每小時12轉7公里速度，向北北東轉西北進行。中央氣象署表示，台灣本島已脫離其暴風圈，因此上午11時30分解除陸上颱風警報，並預估今傍晚前後解除海上颱風警報。

根據最新資料顯示，輕度颱風丹娜絲目前中心在台北北方，向北北東轉西北移動，中心氣壓為985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風。

中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華指出，台灣本島已脫離其暴風圈，對台灣北部海面仍構成威脅；預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈也有縮小的趨勢；另提醒台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

伍婉華表示，受到颱風外援環流影響，易有短延時強降雨，高雄山區、屏東山區已有大豪雨發生，苗栗、台中南投、雲林、嘉縣已有豪雨發生；今天台南、高雄、屏東有局部大雨或豪雨；台中以北、中部、台東山區有局部大雨。

伍婉華提醒，今上午至夜間新北、桃園、新市、竹縣、苗栗、台中、南投、屏東、台東（蘭嶼綠島）、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。

伍婉華指出，太平洋高壓向西伸展，目前降雨與昨天型態完全不同，東半部、澎湖、恆春半島降雨緩和，但颱風離開仍帶來一波波外圍環流雲系，早上台南、高雄有明顯降雨，西北部陸地也有明顯降雨，也有可能有瞬間強降雨，同時也須注意雷擊。

伍婉華說，隨著颱風移動，颱風路徑未來往偏北方向，但太平洋高壓西升，至於向西偏轉角度仍須觀察，若颱風移動方向速度及強度如預估的話，「今天傍晚前後就會解除海上颱風警報」。

伍婉華表示，明天開始就會受到低壓帶影響，明天中南部斷斷續續會有短暫降雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨，其中南部地區有局部性大雨。

中央氣象署已在上午11時30分解除陸上颱風警報，並預估今傍晚前後解除海上颱風警報。圖／中央氣象署提供
中央氣象署已在上午11時30分解除陸上颱風警報，並預估今傍晚前後解除海上颱風警報。圖／中央氣象署提供

丹娜絲颱風 氣象署

延伸閱讀

氣象署：丹娜絲為有紀錄以來 首個嘉義登陸的颱風

丹娜絲狂風 台南街道滿目瘡痍 仍逾15萬戶停電

影／丹娜絲強風襲 中埔遮雨棚整片吹落住戶直呼恐怖

丹娜絲登陸挾強風 雲林最大風速每秒逾61公尺

相關新聞

丹娜絲持續向北移動 氣象署估今傍晚解除海上颱風警報

輕度颱風丹娜絲今早11時的中心位置在台北的北方約130公里之處，以每小時12轉7公里速度，向北北東轉西北進行。中央氣象署...

輕颱丹娜絲減弱遠離 鄭明典：有個環流重組中

丹娜絲颱風昨晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸...

輕颱丹娜絲桃竹交界出海 公路、海空交通異動1次看

受丹娜絲颱風影響，交通有所異動，交通部民航局表示，截至今早10時止，國內線取消143架次、延誤7架次，國際暨兩岸航線取消...

丹娜絲颱風離去 台9線南迴公路多良、南興路段解除交管

丹娜絲颱風造成南迴公路山區土石泥流往道路宣洩影響交通，多良及南興路段昨天下午起實施道路交通管制。公路局表示，多良路段今天...

丹娜絲外圍環流...北市士林北投有短延時豪雨

丹娜絲颱風昨深夜23時40分左右由嘉義縣布袋鎮登陸，今上午6時桃園新竹交界出海。北市災防辦提醒，受丹娜絲颱風外圍環流影響...

丹娜絲颱風遠離 桃機164航班異動觀景台下午開放

受丹娜絲颱風影響，桃園機場今天（7日）原表定航班起降664架次，取消34架次，到場航班異動90架次，離場航班異動40架次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。