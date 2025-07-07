丹娜絲持續向北移動 氣象署估今傍晚解除海上颱風警報

輕度颱風丹娜絲今早11時的中心位置在台北的北方約130公里之處，以每小時12轉7公里速度，向北北東轉西北進行。中央氣象署表示，台灣本島已脫離其暴風圈，因此上午11時30分解除陸上颱風警報，並預估今傍晚前後解除海上颱風警報。

根據最新資料顯示，輕度颱風丹娜絲目前中心在台北北方，向北北東轉西北移動，中心氣壓為985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風。

中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華指出，台灣本島已脫離其暴風圈，對台灣北部海面仍構成威脅；預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈也有縮小的趨勢；另提醒台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

伍婉華表示，受到颱風外援環流影響，易有短延時強降雨，高雄山區、屏東山區已有大豪雨發生，苗栗、台中南投、雲林、嘉縣已有豪雨發生；今天台南、高雄、屏東有局部大雨或豪雨；台中以北、中部、台東山區有局部大雨。

伍婉華提醒，今上午至夜間新北、桃園、新市、竹縣、苗栗、台中、南投、屏東、台東（蘭嶼綠島）、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。

伍婉華指出，太平洋高壓向西伸展，目前降雨與昨天型態完全不同，東半部、澎湖、恆春半島降雨緩和，但颱風離開仍帶來一波波外圍環流雲系，早上台南、高雄有明顯降雨，西北部陸地也有明顯降雨，也有可能有瞬間強降雨，同時也須注意雷擊。

伍婉華說，隨著颱風移動，颱風路徑未來往偏北方向，但太平洋高壓西升，至於向西偏轉角度仍須觀察，若颱風移動方向速度及強度如預估的話，「今天傍晚前後就會解除海上颱風警報」。

伍婉華表示，明天開始就會受到低壓帶影響，明天中南部斷斷續續會有短暫降雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨，其中南部地區有局部性大雨。