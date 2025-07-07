丹娜絲逐漸遠離 民航局：國內線預計午後逐步恢復 後續加班機協調中

颱風丹娜絲逐漸遠離台灣，交通部民航局7日表示，空運國內線預計午後將逐步恢復，由於昨天國內線全部停航，預期各機場都會有不少旅客，加上小三通也陸續恢復，民航局呼籲，旅客請在確認航班與訂位資訊後，再出發前往機場，以避免在機場久候。

民航局表示，6日已協調10班加班機，與1班放大機型，後續是否還要加班機仍在持續協調中。

另外，交通部航港局表示，受丹娜絲颱風影響，今日(7日)共有15航線，計124航次停航：

1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

2.南竿-莒光：部分停航(開航2航次當(7)日11點前公布，停航4航次。)

3.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

4.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

5.南竿-東引：全部停航(2航次)。

6.金門-石井：全部停航(4航次)。

7.金門-五通：部分停航(10時30分起開航18航次，停航6航次。)

8.高雄-馬公：全部停航2航次，加開2航次(12時高雄開航，18時馬公開航)。

9.布袋-馬公：全部停航(10航次)。

10.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。

11.東港-小琉球：全部停航(58航次)。

12.鹽埔-小琉球：全部停航(4航次)。

13.富岡-綠島：全部停航(12航次)。

14.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

15.後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。