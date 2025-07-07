快訊

陸上颱風警報解除 台灣本島脫離丹娜絲暴風圈

澎湖阿家生蠔風波後神隱兩週！尹到怡新片崩潰痛哭 坦言「害怕又抱歉」

日走一萬步也無法活化血清素？ 醫揭「有效增加幸福感」的走路關鍵

颱風搶修復建易發生職災 勞動部：未採取預防設備措施最高罰30萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
丹娜絲颱風在台南颳起強風豪雨，最大16級陣風，災情慘重。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風在台南颳起強風豪雨，最大16級陣風，災情慘重。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風強度雖已減弱，但豪雨及颱風過後從事災害搶修及復建工作極易發生職業災害。勞動部呼籲雇主應加強各項防災及應變措施，並採取必要的預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害，違反者最高可處新台幣30萬元罰鍰。

勞動部指出，鑑於颱風過後各地將展開災害復原工作，勞工從事河岸與海岸等鄰水作業可能有溺水風險，道路修復工程要注意是否有岩石滾落及飛落，橋樑拆除與房屋修復更常發生墜落及倒塌災害；至下水道清淤、地下室清理等作業要小心缺氧、中毒危害及是否因潮濕而引發用電設備及線路漏電情形。

勞動部表示，河岸與海岸清理作業應有危險發生時能通知作業勞工迅即撤離之通報系統、撤離程序及救援程序；道路修復工程應清除有飛落之虞之土石或設置擋土支撐，挖土機等營建機械作業時應指派專人指揮，並妥善規畫營建機具、車輛的作業路線。

此外，房屋、橋梁等修繕或拆除作業，應選任專人於現場指揮監督，並按順序由上而下逐步拆除。從事高處作業時，應使用安全帶，並配合現場情況設置安全母索、踏板、安全網或捲揚式防墜器，以防止墜落災害；局限空間作業應確實實施通風換氣及測定氧氣、危險物、有害物濃度，確認安全，並提供缺氧、中毒、感電、崩塌陷、被夾、被捲等危害預防設施。

勞動部表示，雇主未依「職業安全衛生法」規定，對颱風期間鄰水、道路修復、邊坡擋土、修繕、拆除、清淤等易發生職災的作業加強各項安全應變措施，致勞工罹災者，將依法查處究辦，違反者最高可處新台幣30萬元罰鍰。

勞動部強調，颱風等天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報各機關停止上班，勞工因天災而未出勤，非可歸責於勞工，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

此外，事業單位如因營運性質需特定勞工於天然災害發生時或之後出勤，應事前與勞工約定，包含加給工資、提供交通津貼或交通工具以及其他必要協助等，若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主有給予勞工公傷病假及依「勞動基準法」第59條規定標準給予職業災害補償義務。

丹娜絲颱風 勞動部

延伸閱讀

氣象署：丹娜絲為有紀錄以來 首個嘉義登陸的颱風

影／陳駿季：颱風造成農業災損嚴重 將立即盤點並啟動災損應變會議

輕颱丹娜絲減弱遠離 鄭明典：有個環流重組中

丹娜絲颱風狂掃中南部 專家釋為何全台最強17級陣風出現在雲林

相關新聞

輕颱丹娜絲桃竹交界出海 公路、海空交通異動1次看

受丹娜絲颱風影響，交通有所異動，交通部民航局表示，截至今早10時止，國內線取消143架次、延誤7架次，國際暨兩岸航線取消...

輕颱丹娜絲減弱遠離 鄭明典：有個環流重組中

丹娜絲颱風昨晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸...

中市消費者撿到颱風假 中市百貨決定開門營業

颱風丹娜絲過境，台中市一早雖有雨勢，但風雨不大，到9時過後就已放晴，市區百貨公司和三井outlet台中兩間店都決定開門營...

輕颱丹娜絲暴風圈再縮小 陸警範圍剩北北基桃等7縣市

中央氣象署上午指出，輕度颱風丹娜絲7日8時的中心位置在台北的北北西方約60公里之處，以每小時16轉10公里速度，向北北東...

颱風搶修復建易發生職災 勞動部：未採取預防設備措施最高罰30萬

丹娜絲颱風強度雖已減弱，但豪雨及颱風過後從事災害搶修及復建工作極易發生職業災害。勞動部呼籲雇主應加強各項防災及應變措施，...

颱風丹娜絲影響新竹縣市停班課 多家百貨「正常營業」

中颱丹娜絲嘉義登陸後撞擊中央山脈轉為輕颱，今清晨6點從桃竹出海繼續北上。目前新竹地區風勢漸弱，只剩大雨不斷，一早縣市百貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。