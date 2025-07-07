輕颱丹娜絲桃竹交界出海 公路、海空交通異動1次看
受丹娜絲颱風影響，交通有所異動，交通部民航局表示，截至今早10時止，國內線取消143架次、延誤7架次，國際暨兩岸航線取消33架次、延誤15架次；航港局指出今日共有15航線，計124航次停航；公路部分，截至今早8時30分止，2處路段預警性封閉。
交通部民航局表示，截至今（7）日十點，國內線取消143架次、延誤7架次，國際暨兩岸航線取消33架次、延誤15架次。
航港局指出，今日共有15航線，計124航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
停航航次為：
1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
2.南竿-莒光：部分停航(開航2航次當(7)日11點前公布，停航4航次。)
3.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
4.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
5.南竿-東引：全部停航(2航次)。
6.金門-石井：全部停航(4航次)。
7.金門-五通：部分停航(10時30分起開航18航次，停航6航次。)
8.高雄-馬公：全部停航2航次，加開2航次(12時高雄開航，18時馬公開航)。
9.布袋-馬公：全部停航(10航次)。
10.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。
11.東港-小琉球：全部停航(58航次)。
12.鹽埔-小琉球：全部停航(4航次)。
13.富岡-綠島：全部停航(12航次)。
14.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。
15.後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)。
公路部分，公路局表示，截至早上8時30分止，預警性封閉2處路段，包含高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段） ，預計於7日10時開放通行；屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山路段)），預計於7日10時開放通行。
針對道路災阻路段，嘉義縣中埔鄉至大埔鄉台3線295K~336K（沄水到大埔路段)），295K電桿倒塌、328K土石泥流等多處災情，預計於7日17時開放通行；高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）於7月7日5時30遭沖毀100公尺，預計於8日17時前開放通行。
公路局表示，將持續監控颱風動態，發布道路預警訊息，並即時處理災情。公路局呼籲，颱風豪雨過後山區易有坍塌及落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，可利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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