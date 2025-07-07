颱風丹娜絲影響新竹縣市停班課 多家百貨「正常營業」

中颱丹娜絲嘉義登陸後撞擊中央山脈轉為輕颱，今清晨6點從桃竹出海繼續北上。目前新竹地區風勢漸弱，只剩大雨不斷，一早縣市百貨也陸續宣布「正常營業」，包括新竹大遠百今、遠百竹北店、新竹人最愛去的遠東巨城購物中心及竹北享平方購物中心都宣布正常營業，目前大魯閣湳雅廣場尚未公布是否營業。

百老匯影城新竹「竹北店」上午正常營業，下午將視風雨狀況隨時評估進行調整。不過，因丹娜絲颱風來襲，新竹地區已達停班停課標準，「竹北店」今天當日場次線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者，可持未觀影之票根於七日內至影城現場辦理退票事宜。