看好消費者撿到颱風假 中市餐飲業者紛公告照常營業

颱風過境，台中市區上午9時過後已無風雨，餐飲業者看好今天許多消費者撿到颱風假，紛公告決定照常營業，服務消費者。位在太平區的「金東山涼麵」也在臉書公告「我們一樣早起開工，只為讓你吃到一碗安心的涼麵」。

膳馨餐飲集團上午公告，旗下門市膳馨創始店、膳馨市政店、馨苑西區店、馨苑北屯店今皆照常營業。他們說，歡迎蒞臨安心用餐，同時已全面強化門市安全防護，持續關注颱風動態，並貼備妥溫熱美味的料理，讓大家在風雨中也能享有暖心滋味。

築間餐飲集團也說，中市各店今也都照常營業，歡迎消費者前往。還有位在太平區的「金東山涼麵」也在臉書公告「我們一樣早起開工，只為讓你吃到一碗安心的涼麵」。