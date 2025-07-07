看好消費者撿到颱風假 中市餐飲業者紛公告照常營業
颱風過境，台中市區上午9時過後已無風雨，餐飲業者看好今天許多消費者撿到颱風假，紛公告決定照常營業，服務消費者。位在太平區的「金東山涼麵」也在臉書公告「我們一樣早起開工，只為讓你吃到一碗安心的涼麵」。
膳馨餐飲集團上午公告，旗下門市膳馨創始店、膳馨市政店、馨苑西區店、馨苑北屯店今皆照常營業。他們說，歡迎蒞臨安心用餐，同時已全面強化門市安全防護，持續關注颱風動態，並貼備妥溫熱美味的料理，讓大家在風雨中也能享有暖心滋味。
築間餐飲集團也說，中市各店今也都照常營業，歡迎消費者前往。還有位在太平區的「金東山涼麵」也在臉書公告「我們一樣早起開工，只為讓你吃到一碗安心的涼麵」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言