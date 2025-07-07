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看好消費者撿到颱風假 中市餐飲業者紛公告照常營業

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市膳馨餐飲集團上午公告，旗下門市均照常營業。圖／膳馨餐飲集團提供
台中市膳馨餐飲集團上午公告，旗下門市均照常營業。圖／膳馨餐飲集團提供

颱風過境，台中市區上午9時過後已無風雨，餐飲業者看好今天許多消費者撿到颱風假，紛公告決定照常營業，服務消費者。位在太平區的「金東山涼麵」也在臉書公告「我們一樣早起開工，只為讓你吃到一碗安心的涼麵」。

膳馨餐飲集團上午公告，旗下門市膳馨創始店、膳馨市政店、馨苑西區店、馨苑北屯店今皆照常營業。他們說，歡迎蒞臨安心用餐，同時已全面強化門市安全防護，持續關注颱風動態，並貼備妥溫熱美味的料理，讓大家在風雨中也能享有暖心滋味。

築間餐飲集團也說，中市各店今也都照常營業，歡迎消費者前往。還有位在太平區的「金東山涼麵」也在臉書公告「我們一樣早起開工，只為讓你吃到一碗安心的涼麵」。

丹娜絲颱風

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