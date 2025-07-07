丹娜絲亂高鐵「高雄至台中5小時」上午9時40分提前恢復全線營運

台灣高鐵昨晚南部路段多處電力異常跳脫，共3班次列車受影響，有乘客指出，原搭乘晚間10時55分高鐵前往台中，未料高鐵停駛、停電、搖晃，最後抵達台中時已是今凌晨4時39分。高鐵公司表示，因颱風昨深夜自嘉義布袋登陸，造成多路段有異物入侵，導致600多名乘客受影響，原訂今中午12時前台中至新左營停駛，目前已提前至早上9時40分恢復全線營運。

有乘客在社群Threads發文表示，自己昨晚10時55分搭乘前往台中的高鐵，預定晚間11時59分到，在旅途中，因電力問題，經歷了停駛、停電、和車廂搖晃，最終凌晨0時30分於嘉義站下車，先是在凌晨0時45分統計人數，凌晨1時45分高鐵發麵包後，凌晨2時55分再搭上遊覽車，到達台中火車站已是凌晨4時39分，很感謝辛苦的站務人員。

高鐵表示，丹娜絲颱風昨晚11時40分自嘉義布袋登陸，瞬間強風造成高鐵嘉義至台南路段電車線遭異物入侵，影響3班次列車暫停於斷電區間內，經派員搶修後，北上598車次（原定前往台中） ，變更運轉區間，於今凌晨0時19分抵達嘉義站後，依旅客需求，安排4部遊覽車協助轉乘接駁。

另外，南下295車次、333車次順利恢復供電後，於凌晨2時13分將旅客平安送抵左營站，高鐵表示，此事件造成600多位旅客行程受到影響。

高鐵指出，經初步調查，昨晚11時起，嘉義至台南路段即陸續發生電力跳脫，初期雖嘗試投電成功，但在深夜11時48分再度發生跳電後，即無法投電，造成295車次暫時停車，後於凌晨0時01分再次影響598車次供電，凌晨0時02分影響擴及333車次。

高鐵表示，隨即啟動緊急應變中心，全力進行設備搶修及旅客接駁；經高鐵人員積極搶修後，於凌晨0時48分再次投電成功，295車次順利恢復行駛，駕駛並發現疑似異物入侵電車線，後續333車次也於凌晨1時39分恢復供電，二列車同時於凌晨2時13分將旅客平安送抵終點左營站。

高鐵表示，丹娜絲颱風於嘉義布袋登陸後，造成嘉南地區嚴重影響，高鐵嘉義站大廳4號出口玻璃門，也遭強風吹襲碎裂。公司先行以木板封閉，作為暫時性處理，提醒旅客進出嘉義站時，務必注意安全。

行駛資訊部分，高鐵原預定中午12時前停駛台中站至新左營站，不過因提前完成巡軌作業，確認設施及設備安全，因此提早至上午9時40分起全線恢復營運。

高鐵表示，自上午9時40分起自南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

高鐵表示，台中站將於上午9時40分、10時及10時20分，共加開3班次北上全車自由座列車（商務車廂除外）、停靠沿途各站；另於9時40分加開一班南下全車自由座列車（商務車廂除外），同樣停靠沿途各站，以加強服務自台中站出發的旅客。