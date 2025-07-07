氣象署：丹娜絲為有紀錄以來 首個嘉義登陸的颱風

颱風丹娜絲昨天深夜登陸嘉義，氣象署今天表示，經查氣象署自1958年有完整紀錄以來，丹娜絲是首個自嘉義登陸的颱風；目前丹娜絲有減弱趨勢，預估最快午後解除陸上颱風警報、傍晚解除海警。

根據中央氣象署資料，颱風丹娜絲自菲律賓一帶5日生成後逐漸往台灣海峽移動，同時發布海上颱風警報，6日陸上警報擴及全台，並於6日深夜11時40分左右登陸嘉義布袋。

氣象署簡任技正伍婉華告訴中央社記者，經查氣象署資料，自1958年有完整紀錄以來，颱風丹娜絲是首個自嘉義登陸的颱風。

根據輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，上午9時中心位置在北緯25.6度，東經121.2度，即在台北的北北西方約70公里處，以每小時16轉10公里速度，向北北東轉西北進行。

氣象署說，過去3小時丹娜絲強度稍減弱且暴風圈略為縮小，台中至嘉義、南投及花蓮已脫離其暴風圈，對苗栗以北及宜蘭仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

伍婉華說，丹娜絲結構受到陸地破壞，強度持續減弱、暴風圈也縮小；預估最快中午過後解除陸警，傍晚到晚間解除海警。