快訊

陸上颱風警報解除 台灣本島脫離丹娜絲暴風圈

澎湖阿家生蠔風波後神隱兩週！尹到怡新片崩潰痛哭 坦言「害怕又抱歉」

日走一萬步也無法活化血清素？ 醫揭「有效增加幸福感」的走路關鍵

氣象署：丹娜絲為有紀錄以來 首個嘉義登陸的颱風

中央社／ 台北7日電
丹娜絲颱風侵襲嘉義，嘉義市區許多招牌遭吹落。記者高彬原／攝影
丹娜絲颱風侵襲嘉義，嘉義市區許多招牌遭吹落。記者高彬原／攝影

颱風丹娜絲昨天深夜登陸嘉義，氣象署今天表示，經查氣象署自1958年有完整紀錄以來，丹娜絲是首個自嘉義登陸的颱風；目前丹娜絲有減弱趨勢，預估最快午後解除陸上颱風警報、傍晚解除海警。

根據中央氣象署資料，颱風丹娜絲自菲律賓一帶5日生成後逐漸往台灣海峽移動，同時發布海上颱風警報，6日陸上警報擴及全台，並於6日深夜11時40分左右登陸嘉義布袋。

氣象署簡任技正伍婉華告訴中央社記者，經查氣象署資料，自1958年有完整紀錄以來，颱風丹娜絲是首個自嘉義登陸的颱風。

根據輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，上午9時中心位置在北緯25.6度，東經121.2度，即在台北的北北西方約70公里處，以每小時16轉10公里速度，向北北東轉西北進行。

氣象署說，過去3小時丹娜絲強度稍減弱且暴風圈略為縮小，台中至嘉義、南投及花蓮已脫離其暴風圈，對苗栗以北及宜蘭仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

伍婉華說，丹娜絲結構受到陸地破壞，強度持續減弱、暴風圈也縮小；預估最快中午過後解除陸警，傍晚到晚間解除海警。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲狂風 台南街道滿目瘡痍 仍逾15萬戶停電

影／丹娜絲強風襲 中埔遮雨棚整片吹落住戶直呼恐怖

丹娜絲登陸挾強風 雲林最大風速每秒逾61公尺

丹娜絲出海！主要百貨集團全台門市正常營業

相關新聞

輕颱丹娜絲桃竹交界出海 公路、海空交通異動1次看

受丹娜絲颱風影響，交通有所異動，交通部民航局表示，截至今早10時止，國內線取消143架次、延誤7架次，國際暨兩岸航線取消...

輕颱丹娜絲減弱遠離 鄭明典：有個環流重組中

丹娜絲颱風昨晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸...

中市消費者撿到颱風假 中市百貨決定開門營業

颱風丹娜絲過境，台中市一早雖有雨勢，但風雨不大，到9時過後就已放晴，市區百貨公司和三井outlet台中兩間店都決定開門營...

輕颱丹娜絲暴風圈再縮小 陸警範圍剩北北基桃等7縣市

中央氣象署上午指出，輕度颱風丹娜絲7日8時的中心位置在台北的北北西方約60公里之處，以每小時16轉10公里速度，向北北東...

颱風搶修復建易發生職災 勞動部：未採取預防設備措施最高罰30萬

丹娜絲颱風強度雖已減弱，但豪雨及颱風過後從事災害搶修及復建工作極易發生職業災害。勞動部呼籲雇主應加強各項防災及應變措施，...

颱風丹娜絲影響新竹縣市停班課 多家百貨「正常營業」

中颱丹娜絲嘉義登陸後撞擊中央山脈轉為輕颱，今清晨6點從桃竹出海繼續北上。目前新竹地區風勢漸弱，只剩大雨不斷，一早縣市百貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。