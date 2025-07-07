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丹娜絲來襲 7日航班各家國際線航班異動一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

颱風丹娜絲來襲，7日部分國際線航班異動，包含中華航空（2610）、星宇航空（2646）多班桃機起降航班延後，以及國泰航空高雄飛香港航班延後。此外，國內線航班明天上午全數取消，旅客搭機前要留意航班資訊。

中華航空指出，7日CI601/CI602桃園往返香港取消；CI922 香港飛往桃園提前；CI151名古屋飛往桃園、CI107東京成田飛往桃園、CI121沖繩飛往桃園、CI111福岡飛往桃園、CI702馬尼拉飛往桃園、CI279高松飛往桃園、CI172/CI173桃園往返大阪、CI194/CI195桃園往返熊本、CI835/CI836桃園往返曼谷、CI783/CI784桃園往返胡志明市、CI703/CI704桃園往返馬尼拉、CI521/CI522 桃園往返廣州以及CI915/CI916桃園往返香港則延後。

星宇航空則表示，7日 JX233 / 234 台北往返香港以及JX201 / 202台北往返澳門取消；台北-函館JX860航班，延後至7月8日13:00起飛，函館-台北JX861航班，調整至7月8日18:45起飛。其他航班將視颱風狀況有所調整。

國泰航空則是7日CX449高雄飛往香港航班，延後到下午1時40分起飛。

丹娜絲颱風

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