輕颱丹娜絲減弱遠離 鄭明典：有個環流重組中

丹娜絲颱風昨晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風，今天清晨5時減弱為輕度颱風，6時左右於桃園、新竹交界附近出海。中央氣象署指出，颱風現在逐漸向北移動，受到北方高壓向西伸展影響，明天清晨會往西移動，但偏西或偏西南，需再觀察。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，有個環流重組中，看看對流會不會再度集中起來。

氣象署指出，丹娜絲過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，7日10時的中心位置在台北北北西方，向北北東轉西北移動，台中至嘉義、南投及花蓮已脫離其暴風圈，對苗栗以北及宜蘭仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風現在逐漸向北移動，強度受破壞，且受到北方高壓向西伸展，明天清晨會往西移動，但偏西或偏西南，需再觀察。