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丹娜絲颱風襲台！蔣萬安宣布7日照常上班上課 網灌爆臉書吐槽「都市傳說」再現

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管颱風「丹娜絲」（DANAS）持續影響台灣，根據中央氣象署最新預報，台北市風雨並未達停班停課標準，因此決定維持7月7日正常上班上課。。本報資料照片
儘管颱風「丹娜絲」（DANAS）持續影響台灣，根據中央氣象署最新預報，台北市風雨並未達停班停課標準，因此決定維持7月7日正常上班上課。。本報資料照片

台北市長蔣萬安於7月6日晚間在臉書發文說明，儘管颱風「丹娜絲」（DANAS）持續影響台灣，根據中央氣象署最新預報，台北市風雨並未達停班停課標準，因此決定維持7月7日正常上班上課。蔣萬安指出，台北市7日的風力預計為5至6級，陣風可達8至9級，降雨量預計為50至100毫米，山區則為80至150毫米，這些數據均未超過停班停課的標準。

蔣萬安在貼文中強調，市政府本著「料敵從寬、禦敵從嚴」的原則，與中央及各相關單位深入討論，決定維持正常運作。他表示，台北市政府將繼續密切監控颱風動態，並隨時做好應變準備。此外，市府還宣布昨晚8點起實施疏散門「只出不進」的管制措施，並限制部分校園停車，提醒市民朋友要提高警覺，特別是遇到強降雨情況時。

儘管市長針對決策做出詳細說明，但該貼文迅速引發網友熱議。許多市民表達對決策的不滿，「受不了這結果，已經躺在地上半小時」、「怎麼可以只看冷冰冰的數據」、「南部放假，北部照常，根本顛倒」、「要上班為啥不開水門，這是什麼邏輯」。

部分網友甚至將此事件與網路上流傳的「都市傳說」聯繫，有人在Threads指出，稱蔣萬安只會在宣布放假時使用自己的頭像，並直呼「放不放假我沒意見，純粹覺得噁心到我」，引來不少網友佐證，「全部藍營市長我記得都是這樣吧？」、「行銷操控的細緻度就是這樣啊」、「真的準，根本不是傳說是事實是」。

丹娜絲颱風

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