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丹娜絲颱風過後 吳德榮：西南風挾帶水氣多大氣不穩定

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明起至周五天氣好轉，天氣炎熱，但西南風挾帶水氣多大氣不穩定，中南部偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後有強對流伴隨大雷雨。聯合報系資料照
明起至周五天氣好轉，天氣炎熱，但西南風挾帶水氣多大氣不穩定，中南部偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後有強對流伴隨大雷雨。聯合報系資料照

丹娜絲颱風昨晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風，今天清晨5時減弱為輕度颱風，6時左右於桃園、新竹交界附近出海。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，丹娜絲影響最大時間已過，今白天局部地區仍有強風、豪雨發生的機率；晚起風雨明顯緩和。

今各地區氣溫為：北部24至31度、中部22至31度、南部22至32度及東部22至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明起至周五天氣好轉，天氣炎熱；西南風挾帶水氣多、大氣不穩定，中南部偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後常有強對流、伴隨大雷雨，應注意氣象署的即時訊息。周六、下周日(12、13日)晴朗炎熱，要防曬、防中暑，午後山區有短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

吳德榮說，最新(7日5時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示：丹娜絲今上午抵北部海面，移速減慢；明日受其北方高壓的導引，轉向西、進入浙江，再轉西南西，持續減弱為熱帶低壓。

吳德榮指出，最新(6日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖(右圖)顯示，丹娜絲明日受北方高壓的導引，轉向西、進入大陸，再轉西南西，模擬路徑則因減弱及地形因素，呈現非常分歧的分布，「不確定性」很大，即使如此、對台灣天氣已無關鍵影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

丹娜絲颱風 吳德榮

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