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丹娜絲颱風漸遠 台鐵中午後西部幹線對號列車恢復行駛

中央社／ 台北7日電
受颱風丹娜絲侵襲台灣影響，7日台鐵西部幹線（基隆-潮州間）對號列車上午停駛，斗六至台南間全部車種停駛，預計中午12時後恢復正常。中央社
受颱風丹娜絲侵襲台灣影響，7日台鐵西部幹線（基隆-潮州間）對號列車上午停駛，斗六至台南間全部車種停駛，預計中午12時後恢復正常。中央社

颱風丹娜絲逐漸遠離，台鐵今天表示，中午12時後西部幹線對號列車陸續恢復行駛，區間快車、六家線、沙崙線都正常行駛。

颱風丹娜絲今天上午9時的中心位置在北緯25.6度、東經121.2度，即在台北的北北西方約70公里之處，以每小時16轉10公里速度，向北北東轉西北進行。

台鐵今天中午前除了西部幹線對號列車停駛外，因號誌受損斗六至台南間及3條支線也停駛，其餘正常行駛。

台鐵發布新聞稿更新今天中午12時後的列車行駛概況，台鐵表示，西部幹線下行271次（七堵中午12時20分開）、上行124次（潮州中午12時5分開）起恢復正常行駛。

台鐵表示，中午12時後區間（快）車、六家線、沙崙線正常行駛；平溪線、深澳線、內灣線、集集線：正常行駛（視風雨情形機動調整）。

台鐵指出，藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日；觀光列車1次、2次台北=花蓮=台東間行駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

丹娜絲颱風

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