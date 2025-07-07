高鐵提前恢復全線營運 每小時發三班全車自由座列車

丹娜絲颱風雨勢及風勢影響均遠超氣象預估，台灣高鐵公司持續調整營運模式因應颱風變化，以確保旅客安全，7日提前完成巡軌作業，經確認各項設施、設備安全檢查無虞後，宣布於上午9：40起全線恢復營運；風災應變期間，高鐵嘉義至台南多處路段於6日深夜遭異物入侵，致影響三班次列車正常供電，所幸在高鐵維修人員快速搶修下，重新投電成功，最終順利將旅客送達目的地；同時，針對部份受變更運轉區間影響的旅客，台灣高鐵公司也提供轉乘接駁，協助旅客繼續行程。

丹娜絲為今年首個侵襲台灣的颱風，於近海快速生成後，路徑及強度持續變化，登陸後更對雲嘉地區及高鐵南部路段造成超乎預期的損害。今日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現大型鐵板、鐵條、帆布、塑膠袋及路樹等各式異物入侵高鐵軌道及電車線。因此，台灣高鐵公司特別強化各項災後巡軌及檢查作業，以確保營運及旅客安全。

台灣高鐵7日上午9：40起營運模式，相關調整說明如下：

1.自上午9：40起自南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

2.同時，台中站將於9：40、10：00及10：20，共加開3班次北上全車自由座列車（商務車廂除外）、停靠沿途各站；另於9：40加開一班南下全車自由座列車（商務車廂除外），同樣停靠沿途各站，以加強服務自台中站出發的旅客。

3.為確保旅客行程順暢，今日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站。

自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站。

台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：

1.自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2.持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

3.颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。