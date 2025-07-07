快訊

MLB／克蕭以傳奇身分入選明星賽 山本、菊池加入大谷行列

英年早逝！利物浦「永遠的20號球員」全球追悼

川普砲轟走火入魔！爆料馬斯克「不當安插」親信當NASA署長

高鐵提前恢復全線營運 每小時發三班全車自由座列車

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵宣布於上午9：40起全線恢復營運務。圖／聯合報系資料照
台灣高鐵宣布於上午9：40起全線恢復營運務。圖／聯合報系資料照

丹娜絲颱風雨勢及風勢影響均遠超氣象預估，台灣高鐵公司持續調整營運模式因應颱風變化，以確保旅客安全，7日提前完成巡軌作業，經確認各項設施、設備安全檢查無虞後，宣布於上午9：40起全線恢復營運；風災應變期間，高鐵嘉義至台南多處路段於6日深夜遭異物入侵，致影響三班次列車正常供電，所幸在高鐵維修人員快速搶修下，重新投電成功，最終順利將旅客送達目的地；同時，針對部份受變更運轉區間影響的旅客，台灣高鐵公司也提供轉乘接駁，協助旅客繼續行程。

 丹娜絲為今年首個侵襲台灣的颱風，於近海快速生成後，路徑及強度持續變化，登陸後更對雲嘉地區及高鐵南部路段造成超乎預期的損害。今日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現大型鐵板、鐵條、帆布、塑膠袋及路樹等各式異物入侵高鐵軌道及電車線。因此，台灣高鐵公司特別強化各項災後巡軌及檢查作業，以確保營運及旅客安全。

 台灣高鐵7日上午9：40起營運模式，相關調整說明如下：

1.自上午9：40起自南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

 2.同時，台中站將於9：40、10：00及10：20，共加開3班次北上全車自由座列車（商務車廂除外）、停靠沿途各站；另於9：40加開一班南下全車自由座列車（商務車廂除外），同樣停靠沿途各站，以加強服務自台中站出發的旅客。

 3.為確保旅客行程順暢，今日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站。

自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站。

 台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：

 1.自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

 2.持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

 3.颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

丹娜絲颱風 高鐵

延伸閱讀

丹娜絲來襲 至今日上午9時，全國曾停電戶數565767戶

颱風夜高鐵像「屍速列車」！乘客崩潰：高雄到台中花了5小時

丹娜絲颱風攜劇烈風雨 高鐵今中午12時前「台中至左營暫停營運」

影／丹娜絲颱風亂高鐵！台南段列車卡軌道「不只一部」 網：第一次看到關燈

相關新聞

丹娜絲颱風影響 至今上午9時全台56.5萬戶曾停電

丹娜絲颱風在中南部地區造成災情，台電表示，至今日上午9時，全國曾停電戶數565767戶，其中153549戶已修復，412...

丹娜絲颱風受地形破壞減弱中！登陸前後雲林吹出17級強陣風 澎湖、台南16級

中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華上午指出，中颱丹娜絲約上午5時減弱為輕颱，暴風圈也縮小，中心已於今(7)日6時左右於...

輕颱丹娜絲暴風圈再縮小 陸警範圍剩北北基桃等7縣市

中央氣象署上午指出，輕度颱風丹娜絲7日8時的中心位置在台北的北北西方約60公里之處，以每小時16轉10公里速度，向北北東...

雲林出現17級強陣風 丹娜絲減弱輕颱今晨6時桃園、新竹交界出海

丹娜絲昨（6日）晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部...

整理包／丹娜絲來襲全台宣布了！13縣市放颱風假 7日停班課一覽

丹娜絲已增強為中度颱風，中心位於澎湖南南西方海面，正向北北東移動，暴風圈已進入台灣西南近海，今下午4時暴風圈已接觸到南高屏沿岸，對全台及澎湖構成威脅。《聯合新聞網》將持續整理各縣市停班停課情形，為您提供最新資訊。

丹娜絲颱風過後 吳德榮：西南風挾帶水氣多大氣不穩定

丹娜絲颱風昨晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。