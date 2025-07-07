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丹娜絲颱風影響 至今上午9時全台56.5萬戶曾停電

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
颱風造成高雄梓官區通港路高壓斷線，台電同仁深夜進行搶修。圖／台電提供
颱風造成高雄梓官區通港路高壓斷線，台電同仁深夜進行搶修。圖／台電提供

丹娜絲颱風在中南部地區造成災情，台電表示，至今日上午9時，全國曾停電戶數565767戶，其中153549戶已修復，412218戶尚未復電，以台南市156967戶、嘉義縣119113戶、嘉義市51515戶為最多。

高鐵今早宣布，今日提前完成巡軌作業，經確認各項設施、設備安全檢查無虞後，宣布於上午9時40分起全線恢復營運。

不過，因高鐵今凌晨宣布中午前台中至左營班次停開，原本立院經濟委員會今邀請國發會、經濟部就「國家循環經濟之短、中、期規劃與目標」進行專案報告，多位委員未能到場，加上列席部會軍為救災相關，因此召委謝衣鳳宣布會議停開。

購物商場倒是影響不大，例如環球購物中心即表示，南部兩店-新左營車站及屏東市，今日正常營業。

丹娜絲颱風 停電

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