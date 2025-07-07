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丹娜絲登陸挾強風 雲林最大風速每秒逾61公尺

中央社／ 台北7日電
雲林縣古坑鄉多處路樹倒塌，甚至有百年老樹被吹倒。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉多處路樹倒塌，甚至有百年老樹被吹倒。圖／古坑鄉公所提供

氣象署表示，颱風丹娜絲昨天深夜登陸，在雲林掀起17級強陣風，雲林口湖鄉測得17級風、風速達每秒61.7公尺，但因是自動測站，不列入紀錄；至於1986年登陸中部的颱風韋恩，在澎湖強陣風達每秒68公尺。

中央氣象署今天持續發布輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，清晨6時的中心位置在北緯25.0度，東經121.0度，即在台北的西方約50公里處，以每小時21轉9公里速度，向東北轉北進行。

氣象署表示，丹娜絲昨天深夜11時40分登陸嘉義，今天清晨6時左右於桃園、新竹一帶出海，在丹娜絲登陸前後，澎湖出現16級、台南16級、雲林17級強陣風；強風吹入雲嘉南內陸，普遍出現12、13級強陣風。

根據氣象署資料，雲林縣口湖鄉（宜梧測站）測得17級陣風，最大風速達每秒61.7公尺、澎湖東吉16級風速達每秒52.4公尺；台南則有多處測站達16級陣風，包含西濱N304K風速達每秒55.4公尺、七股研究中心每秒54.2公尺、水試所海水繁養殖中心為51.5公尺。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，由於宜梧是自動測站，故不列入正式紀錄，再加上是2010年才設置的測站，因此也缺乏早期颱風的風速紀錄。

林定宜解釋，由於這次丹娜絲結構完整，加上西半部缺乏中央山脈的屏障，因此登陸當下會帶來劇烈強陣風；登陸後因地形破壞才逐漸減弱。

林定宜指出，根據紀錄，1986年颱風韋恩曾在澎湖創下每秒68公尺的強陣風；1987年颱風傑魯得則在澎湖東吉島創下每秒70公尺的強陣風。

根據資料，去年登陸高雄的颱風山陀兒，在高雄市仁武和汕尾的自動測站測得15級陣風，旗津的高雄燈塔測站、屏東琉球嶼也測得14級陣風。

風的強弱程度通常用風力等級表示，國際通用的蒲福風級最大等級即為17級。目前台灣測得瞬間最大風速紀錄是2023年的小犬颱風，在蘭嶼測到每秒95.2公尺陣風，風速計當場被吹壞，是台灣1897年設置風速計以來的最大紀錄。

丹娜絲颱風 雲林

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