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丹娜絲颱風表現突出偏向風力 吳聖宇點出是這原因

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風昨（6日）晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風，今天清晨5時減弱為輕度颱風，今晨6時左右於桃園、新竹交界附近出海，但吹出17級強陣風，也在雲嘉南吹出不少災害。

中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華上午指出，丹娜絲颱風登陸前，澎湖東吉、台南七股都出現16級強陣風；颱風登陸之後，雲林口湖出現17級強陣風，嘉義布袋也有14級強陣風。颱風中心登陸的地方，包括雲嘉南及澎湖普遍出現14級強陣風，內陸地區也有11到12級強陣風，其他地區沿海也有9-10級強陣風。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，丹娜絲強度受到地形破壞已經明顯減弱，暴風圈也顯著縮小，預估今天(7日)上午會迅速向北到東北方向遠離，預估下午到晚間可望陸續解除颱風警報。

吳聖宇表示，昨天(6日)丹娜絲颱風在台灣海峽上靠近過程中，雷達資料看出它具有良好颱風眼牆組織結構，環流很小但是非常紮實，標準的小鋼炮結構。颱風中心通過澎湖南方時，東吉島觀測到16級的強陣風，隨後進入嘉義、台南、雲林一帶陸地，普遍觀測到平均風11-14級，陣風15-17級的紀錄，雲林縣宜梧觀測到61.7m/s (17級以上)的瞬間陣風為最大，強陣風範圍明顯集中在颱風中心通過附近以及中心南側區域，風力數字非常驚人，當年韋恩颱風登陸時沒有這麼多的觀測站，但是風力情況可能也非常類似丹娜絲的表現。

雨量的部分，吳聖宇表示，從7月5日開始到7日上午7時，累積雨量最多的地方在屏東縣牡丹鄉的631毫米，屏東縣獅子鄉也有590毫米，台東縣達仁鄉則有573毫米，累積雨量前排的測站都集中在屏東、台東縣的山區，大致符合先前預期，也看得出來丹娜絲颱風表現突出的部分比較偏向風力，跟環流小而紮實的結構有關。

吳聖宇指出，隨著丹娜絲颱風今天(7日)快速北上遠離，南邊所拖帶的偏南到西南風仍會帶來水氣跟降雨，西半部地區還是要注意較大雨勢發生，預估要等到晚間降雨才會有機會明顯緩和或停止。

不過明天開始，吳聖宇說，台灣附近會陷入大範圍的低壓帶中，一直到周末(12-13日)大氣環境都不太穩定，除中部以南地區容易有海面移入水氣帶來降雨，台灣陸地上的午後熱對流雷雨也會比較旺盛，不穩定天氣型態可能要持續一段時間。

吳聖宇指出，風力部分，今天白天隨著颱風減弱遠離，中南部陣風明顯減小，因颱風環流逐漸在北部海面重整，預估台中以北到北部沿岸一帶今天白天仍會有較強陣風機會，即使晚間之後颱風遠離，由於大環境仍維持偏南到西南風，受到海峽地形影響，中北部、北部沿海一帶仍可能持續有較強陣風出現機會，風力到明天都還是比較大，要等到後天(09日)，大環境風向逐漸改變，台灣海峽中北部風力才會明顯減弱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

中颱丹娜絲昨晚夜襲台南，台南市區電線桿傾倒砸中小轎車。記者劉學聖/攝影
中颱丹娜絲昨晚夜襲台南，台南市區電線桿傾倒砸中小轎車。記者劉學聖/攝影
中颱丹娜絲昨晚夜襲台南，強風驟雨讓台南市區不少路樹倒塌與招牌掉落。記者劉學聖/攝影
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丹娜絲颱風

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