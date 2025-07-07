丹娜絲出海！主要百貨集團全台門市正常營業
受丹娜絲颱風影響，全台有13縣市7日宣布停班停課，桃園更有4區列入防災範圍。不過，主要百貨業者均維持正常營業，顯示颱風對零售營運影響有限。
遠東百貨表示，全台遠百門市今皆照常營業；遠東SOGO亦公告，全台門市維持正常營運，不受颱風影響。新光三越指出，全台分店及SKM Park Outlets高雄草衙館今正常開門迎客。Global Mall也表示，全台據點包含新左營車站與屏東市兩家南部據點，7日皆照常營業。
根據中央氣象署資料，丹娜絲颱風清晨已在桃園、新竹交界出海，並減弱為輕度颱風，暴風圈亦同步縮小。百貨業者普遍評估天候影響不大，加上多於上午11時開門營業，實際營運受颱風干擾相對有限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言