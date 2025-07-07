丹娜絲出海！主要百貨集團全台門市正常營業

受丹娜絲颱風影響，全台有13縣市7日宣布停班停課，桃園更有4區列入防災範圍。不過，主要百貨業者均維持正常營業，顯示颱風對零售營運影響有限。

遠東百貨表示，全台遠百門市今皆照常營業；遠東SOGO亦公告，全台門市維持正常營運，不受颱風影響。新光三越指出，全台分店及SKM Park Outlets高雄草衙館今正常開門迎客。Global Mall也表示，全台據點包含新左營車站與屏東市兩家南部據點，7日皆照常營業。

根據中央氣象署資料，丹娜絲颱風清晨已在桃園、新竹交界出海，並減弱為輕度颱風，暴風圈亦同步縮小。百貨業者普遍評估天候影響不大，加上多於上午11時開門營業，實際營運受颱風干擾相對有限。